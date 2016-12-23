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РИККАРДО: «Последние круги в Сингапуре и Малайзии станут испытанием»

Пилот «Формулы 1» поделился ожиданиями от нововведений

  • 23.12.2016 10:34
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Метки
f1news.ru
© f1news.ru

Даниэль Риккардо: «Если перегрузки окажутся столь же высокими, как на моих первых тестах в Формуле 1, для некоторых это может стать неприятным сюрпризом. Впервые я участвовал в тестах в 2009-м, когда скорость в поворотах была невероятной – и тогда мне казалось, что голова вот-вот оторвётся от шеи.

В последние годы молодые гонщики не испытывают таких ощущений, дебютируя в Формуле 1, но теперь всё изменится. Все хотят, чтобы Формула 1 вышла на новый уровень, и я считаю, что переход на более широкие шины и увеличение прижимной силы этому помогут.

Особенно сложно придётся при жаркой погоде. Думаю, последние 15-20 кругов в Малайзии или Сингапуре станут настоящим испытанием для всех».

Источник — f1news

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