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Даниэль РИККАРДО: «У Red Bull больше шансов добиться успеха»

Гонщики Mercedes доминировали на протяжении трёх последних лет, сражаясь между собой за титул

  • 26.12.2016 13:10
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Даниэль РИККАРДО: «У Red Bull больше шансов добиться успеха»
Но перемены в правилах в следующем году могут изменить расстановку сил, и, по мнению Даниэля Риккардо, Red Bull Racing способна лучше всех с ними справиться.
 
Даниэль Риккардо: «Если делать ставки, то можно было бы сказать: «Почему бы Mercedes не выиграть снова?», но я считаю, что у Red Bull Racing больше шансов добиться успеха. В том числе потому, что мы не собираемся довольствоваться достигнутым. Мы очень мотивированы, мы будем много работать, и я считаю, что у нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха.
 
Судя по всему, наши поставщики моторов из Renault вдохновлены своим прогрессом в этом году, и все настроены продолжать работу в следующем году. Безусловно, у Mercedes по-прежнему будет быстрая машина, но они могут расслабиться, а мы не собираемся этого делать.
 
Подобный подход отлично показал себя в этом году. Результаты стали приятным бонусом, но самое главное, мы переломили ситуацию, и этот прогресс нас мотивировал и придавал сил. Теперь мы хотим продолжать в том же духе. В этом году мы добились успеха и, казалось бы, можем быть этим довольны, но на самом деле мы настроены решительно и хотим вернуться в лидеры.
 
Конечно, мы знаем, что из-за более высокого уровня прижимной силы нам потребуется более мощный двигатель, но у нас весьма агрессивный подход. Мне кажется, нам нужно максимально это использовать. Если мы будем действовать слишком консервативно, то из-за высокого лобового сопротивления машина уже не будет настолько быстра, как мы рассчитывали. Сейчас всё выглядит неплохо, и в Renault тоже серьёзно работают.
 
Как обычно, нужно заботиться о надежности и тому подобных вещах, но у нас достаточно времени, и, судя по всему, всё движется в верном направлении. Я не знаю, как работают в Ferrari и Mercedes, но знаю, что они делали прежде, так что всё выглядит очень хорошо».
 

Источник — f1news

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