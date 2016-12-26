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Марк УЭББЕР: «Год в Формуле 1 порой идёт за два»

Марк Уэббер, завершивший в этом году карьеру гонщика, говорил о причинах и следствиях этого решения

  • 26.12.2016 14:53
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Марк УЭББЕР: «Год в Формуле 1 порой идёт за два»
Марк Уэббер: «Спортсмену важно понимать, когда его лучшие дни позади – многим это удаётся. Я хотел почувствовать, когда кривая моей карьеры начнёт плавно клониться вниз, а не когда она уже полетит под откос. Возможно, стоило завершить карьеру сразу после ухода из Формулы 1, но мне предложили трёхлетний контракт с Porsche, где у меня были подъёмы и спады. Год в Формуле 1 порой идёт за два, психологическая усталость накапливается, а мне хотелось оставить немного в запасе, для себя.
 
У всех решений свои причины. Если говорить о скорости и смелости, то с этим полный порядок. Ошибался ли я? Конечно. Я допустил тысячи ошибок. Мне хотелось бы свою сорокалетнюю голову увидеть на своём двадцатилетнем теле, но я знаю, что выжал из себя максимум. И я горжусь этим.
 
По ходу столь продолжительной карьеры не избежать аварий и других инцидентов, когда вы не можете контролировать ситуацию. У меня было три или четыре неприятных инцидента, некоторые я хорошо помню. Но один инцидент, в Бразилии [в 2014-м в серии WEC], не помню совершенно – помню только, как после аварии пришел в себя в вертолёте».
 
Далее Марк рассуждал об итогах минувшего сезона в Формуле 1…
 
Марк Уэббер: «Риккардо в этом году был самым стабильным пилотом. Он очень хорош. Это гонщик мирового уровня, входящий в тройку лучших. В следующем году он наверняка будет участвовать в борьбе за титул, если, конечно, в Red Bull построят достойную машину.
 
В Mercedes не смогут сразу найти достойную замену для Росберга, но я рад за Нико. Я рад, что он смог принять нужное решение в тот момент, когда всё в его жизни выстроилось должным образом.
 
Нико и Льюис прессинговали друг друга, каждый из них максимально выкладывался, но теперь ситуация изменится. Льюис – блестящий гонщик и безжалостный соперник, но уход Росберга встряхнёт рынок пилотов.
 
Сезон начнётся в Австралии, Даниэль Риккардо очень хотел бы победить в Альберт-парке. Я всегда с огромной гордостью выступал в Мельбурне, очень хотел выиграть эту гонку, и у Даниэля есть такой шанс. Было бы здорово. А на следующий день вы садитесь в самолёт, и шоу Формулы 1 продолжается».
 

Источник — f1news

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