Тото ВОЛЬФФ: «Боттас важен для Williams»

Накануне новогодних праздников руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф рассказал о шансах Валттери Боттаса перейти в Mercedes, недавней встрече с Льюисом Хэмилтоном и перспективах Ferrari вернуться в борьбу за первые места…

- Тото, судя по всему, Валттери Боттас получит отличный новогодний подарок – место за рулем серебряной машины…

- Ещё слишком рано об этом говорить. Мы пока не приняли решение, поскольку от него зависит не только судьба гонщика, но и ситуация в другой команде. Мы должны с уважением относиться к соперникам. Валттери – возможный кандидат, но мы знаем, насколько он важен для Williams. Ситуация деликатная, её нужно разрешать осторожно, и нам потребуется на это время.

- Если Валттери все же станет напарником Льюиса Хэмилтона, то не возникнет конфликта интересов? Ведь не секрет, что вы занимаетесь карьерой Боттаса.

- Я не идиот. Когда четыре года назад я начал сотрудничать с Daimler, то подписал контракт, что не могу иметь деловых отношений с пилотами Mercedes. Подобной проблемы не возникнет. Тот, кто говорит о конфликте интересов, плохо разбирается в Формуле 1.

- Решение Нико Росберга добавило вам головной боли?

- Я уважаю его решение уйти в отставку, но оно никак не повлияло на наши отношения – они остаются отличными.

- Нико останется послом бренда Mercedes?

- Да.

- Не так давно к вам в гости приезжал Льюис Хэмилтон. О чем вы с ним говорили?

- Всё дело в том, что во время сезона в воскресенье вечером после гонки каждый отправляется по своим делам, и у нас просто нет времени на то, чтобы обсудить события, произошедшие во время Гран При. Когда сезон закончился и эмоции улеглись, было важно найти время, чтобы встретиться за одним столом и понять, за счёт чего можно стать лучше в следующем году.

- Льюис просил, чтобы с ним вновь начали работать его прежние механики?

- Это старая история. Он понял, почему мы пошли на такой шаг, а я понял, что с психологической точки зрения это решение было ошибочным.

- В следующем сезоне Ferrari сможет навязать борьбу Mercedes и Red Bull?

- В 2012-м и в 2013-м наша команда не входила в число фаворитов, однако всё изменилось после перехода на новый регламент. Возможно, нечто подобное произойдет и с Ferrari. У них есть потенциал и ресурсы, чтобы вновь стать конкурентоспособными.

- У команды из Маранелло нет именитых инженеров. Это может помешать им?

- Они решили, что в команде должны работать итальянские инженеры. Им не нужны специалисты со стороны. Я убежден, что Серджио Маркионне и Маурицио Арривабене приняли верное решение, и команда движется в правильном направлении.

- Вы знаете, что Валентино Росси как-то заявил, что хотел бы протестировать вашу машину?

- Я знаю, что Формула 1 это не только спорт, но и шоу. Я бы хотел оценить способности Валентино Росси или Себастьена Ожье за рулём наших машин. Идея в том, чтобы организовать тестовые заезды с участием обоих в один день.

- Как вы оцениваете Мика Шумахера?

- Мик – отличный парень и хороший гонщик. Семья поддерживает его, и я считаю правильным, что они решили сосредоточиться на Формуле 3. Если он всё будет делать правильно и показывать результаты, многие команды обратят на него внимание, в том числе и Mercedes.

- Какой рождественский подарок вы подготовили для своей супруги Сьюзи?

- В основном детская одежда, но для неё тоже есть кое-что особенное. И это меньшее из того, что я могу сделать, учитывая, что из-за работы мы не можем проводить вместе много времени.

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.