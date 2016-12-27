Роман ГРОЖАН: «Я в Формуле для того, чтобы стать чемпионом мира»

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Французский пилот год назад принял смелое решение: оставив команду, за которую выступал с самого начала карьеры, он присоединился к молодому американскому проекту. В беседе с Адамом Купером Ромен поделился мыслями о прошедшем сезоне – и не только.

Ромен Грожан удивил многих, покинув Энстоун. Ему предсказывали сложности, но ответом стало шестое место за рулем Haas в первой же гонке, и пятое – в следующей. Не отрицая неизбежных проблем молодого проекта, гонщик, тем не менее, уже присматривается к призовому пьедесталу в самом ближайшем будущем.

Адам Купер: Переход был продиктован, в том числе, стремлением оказаться ближе к Ferrari?

На самом деле, нет. Конечно, Ferrari остается моей мечтой, это не секрет.

Но думаю, если бы я приехал на Гран При Австралии пилотом Renault и заработал там очки, все бы сказали, что это нормально, это же заводская команда и все в таком духе. Но вот когда я принес очки американским дебютантам, это наделало немало шума.

С точки зрения моего имиджа, в том числе в США, такой результат был крайне важен. На что-то такое я и рассчитывал, когда соглашался на всё это.

Решившись на переход, я ни разу не просыпался утром с мыслью: «Что же я наделал?». У нас были и хорошие периоды, и не очень – случалось и такое, что возникало желание бросить всё к чертям. Но в конце концов я возвращался к людям, для которых работаю, к этой атмосфере, к боссу. Думаю, для меня это отличный вариант.

Чего вы ожидали, отправляясь на первую гонку в Австралию?

Никаких ожиданий, правда. Помню, как я проснулся воскресным утром, как мы завтракали с Джином [Хаасом]. Он спросил меня: «Ты напряжен?», я ответил отрицательно. Он еще добавил: «Что-то ты, парень, слишком спокоен для утра гонки».

Я тогда стартовал 20-м, и он просто попросил меня в первую очередь закончить гонку, а там уж будет видно.

Мы стартовали, и я знал, что машина хороша. По итогам тестов было понятно, что мы где-то недалеко от очков. Мне немного повезло в начале, потом крупно повезло с красными флагами – удалось выйти на хорошее место, а затем удержать его до финиша. С другой стороны, мы осознанно оставались на трассе без пит-стопа, доверяя своим данным.

Мы поступали так почти всегда – не пытались просчитывать, чем заняты другие, а просто шли к своему максимуму. В тот день такой подход оказался верным.

Понятно, что повторить шестое место – задача даже более сложная, чем завоевать его. Но в Бахрейне вам удалось добиться еще большего!

Та гонка вышла потрясающей. Я даже не знаю, как это объяснить. С самой первой тренировки, едва я сел за руль, возникло ощущение, что все в полном порядке, события развиваются по нашему сценарию, а машина едет превосходно. Почему? Я не знаю, да и вообще никто этого не знает.

Думаю, именно к такому нам нужно стремиться, потому что в дальнейшем мы чуть утратили это состояние. Уик-энд в Бахрейне прошел совершенно гладко и без единой проблемы.

В дальнейшем зарабатывать очки стало куда сложнее. Это потому, что для Haas все было в новинку, и соперникам удавалось быстрее дорабатывать свою технику?

Да. Прежде всего, мы довольно рано перенесли свое внимание на подготовку к 2017 году, ведь философия команды изначальна была направлена на рост результатов ко второму сезону. А если так, нужно уделять много внимания приготовлениям к нему, особенно в условиях смены регламента.

Так что мы остановили работу над машиной на ранней стадии сезона.

Сложно было из гонки в гонку финишировать 13-м и 14-м после такого начала?

Honda смогла ощутимо прибавить, и McLaren удалось опередить нас. Мы могли заработать очки в Баку, но в радиатор попал целлофановый пакет, и пришлось заехать в боксы, чтобы убрать его. До летнего перерыва мы не финишировали в Британии, а в Германии и Венгрии отставали из-за проблем с балансом, пытаясь понять, как улучшить ситуацию.

Это полезно, это часть процесса обучения. В Спа вновь можно было рассчитывать на очки, но в гонке подвел мотор – досадно, ведь я мог финишировать шестым. В Малайзии тоже можно было приехать в десятке.

Много раз у нас была возможность добиться результата, но мы ее не использовали. Чуть больше удачи, чуть больше опыта и всё в таком духе.

Вы использовали подвеску и еще ряд систем от Ferrari – с недавнего времени такое разрешено в Ф1. Довольны ли в Haas итогами этой кооперации?

Да, всё сработало отлично. Это возможность сократить путь, избежать сложностей и не волноваться по поводу большого числа деталей. Конечно, требуется время, чтобы разобраться, что и как работает, но после этого ваша жизнь становится куда проще.

И все же, технические проблемы не обошли вас стороной...

Практически любую деталь можно улучшить.

У нас было много головной боли из-за передних крыльев. К примеру, в Канаде я тоже должен был зарабатывать очки, но крыло отлетело. На самом деле, минимум пять раз мы теряли финиш в десятке из-за неполадок.

Без этого сезон получился бы совсем иным. Но могу лишь повторить – это наш первый год в Ф1, и период обучения неизбежен.

Я не могу принять отказ тормозов в Малайзии – это была не наша вина, а проблемы поставщика, причем поставщика, хорошо знакомого с Формулой 1. Причем они так и не объяснили нам причину случившегося.

Если дело в [разработчике шасси] Dallara, и нагрузка на тормоза оказалась слишком высокой, тогда всё понятно, и в следующий раз мы учтем это и будем действовать лучше. Пока что из каждой ситуации мы делали вывод и добивались улучшения.

Изменение правил – это шанс для команды или же, напротив, более сложная ситуация?

Если бы регламент оставался прежним, для нас все было бы совсем не так, потому что мы бы спокойно работали с машиной 2016 года, понимая, что затем сможем использовать все эти наработки. Но в реальности пришлось очень рано остановиться и переключиться на шасси для 2017-го.

В итоге мы получили шанс. Многое будет зависеть от отдела аэродинамики, а он у нас очень сильный. Парни стараются изо всех сил, кроме того, с момента моего перехода в команду мы наняли много новых сотрудников, включая нескольких отличных спецов. И сейчас все продвигается очень здорово, точно по графику. У нас серьезная команда.

Вам по душе концепция правил 2017 года?

Думаю, это очень здорово для Ф1. Я хочу, чтобы машины стали быстрее, чтобы пилоты выжимали всё из резины и должны были непрестанно контролировать происходящее. Чтобы атаковать поворот, выйти из него и подумать: «Ух, а у меня получилось».

Именно такого нам немного не хватало. Так что да, будущего сезона я жду с большим интересом.



Вам нравится работать в проекте, где вы занимаете одну из важных ролей – чего бы, наверное, не было в большой команде?

Пожалуй, здесь я и впрямь заметная деталь в общей мозаике, и это здорово. Конечно, есть и прессинг, так как я хочу сделать следующий шаг, хочу прибавлять. С другой стороны, я понимаю, что приношу очки, и что команда целиком и полностью на моей стороне.

И когда я разбиваю машину, они едва ли думают: «Да, он сделал всё, что мог».

Опыт позволяет вам добиваться большего?

Пожалуй, можно так сказать – применительно к гонкам. В квалификации я пока не могу до конца разобраться с шинами. Они стали чуть другими по сравнению с прошлым годом, и не могу сказать, что я в восторге от нынешней резины.

Но я точно готов атаковать, когда есть возможность – скажем, успешно провести первый круг.

В Haas у вас есть хорошие возможности. Но всем известно, что в 2018-2019 годах откроются вакансии в больших командах. Вы уже присматриваетесь к ним?

Уверяю вас – далеко не я один!

Но потенциально вы входите в число пилотов, у кого может внезапно зазвонить телефон...

Было бы здорово. Ведь я выступаю в гонках для того, чтобы стать чемпионом мира.

Моя цель – побеждать, и всё, что я делаю, делаю ради нее. Но в Ф1 все сложнее. Чтобы выигрывать, вы должны входить в число пилотов двух-трех команд. Мое время придет – а может и нет, кто знает?

Сейчас я доволен тем, как всё складывается. Если я смогу принести Haas дебютный подиум, это будет очень важный шаг. Я уже добыл первые очки, первый финиш в пятерке. Следующий шаг – подиум.

Проблема в том, что в Ф1 постоянно стремится быстрая молодежь – парни вроде Вандорна, Леклера, Джовинацци... У вас нет опасений в этой связи?

Опасения есть, но я не думаю, что моей позиции что-то угрожает. Командам нужен пилот, который в своей карьере уже несколько раз был на пьедестале.

Формула 1 – сложная штука, здесь вы можете показывать хорошую скорость в дебютном сезоне, но это не гарантирует вам получения опыта. Да, быстрой молодежи очень много, но и мне-то, в конце концов, только 30 – и это отличный период карьеры.

Источник — Motorsport

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