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У Рено сдержанные ожидания от нового двигателя

Управляющий директор считает, что команде необходимо рисковать

  • 27.12.2016 21:10
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Управляющий директор «Рено» Сирил Абитбуль считает, что французской команде необходимо рисковать, если она планирует бороться с топ-командами.

— У меня сдержанные ожидания от возможностей двигателя на старте сезона. Но это мотор, у которого есть потенциал для большого развития. У нас в работе находится много идей. Большинство из них, насколько мне известно, еще никогда не использовались на трассе. Конечно, я не буду раскрывать подробности, но мы очень рады тому уровню инноваций, который предлагает наше новое решение. Мы сделали свой выбор не для начала сезона, а с долгосрочной перспективой, — сказал Абитбуль. — В тот момент, когда машины значительно меняются, мы могли бы использовать более консервативный подход, пытаясь «заморозить» то, что у нас было, и сосредоточиться на шасси. Но мы не пошли на это. Напротив, мы выбрали очень агрессивный вариант, из-за чего даже возникает нехватка времени. Но если мы намерены оказаться там, где хотим быть в 2018 или 2020 году, когда «Рено» планирует бороться с топ-командами, то не можем себе позволить откладывать нововведения. Нужно рисковать. Мы сосредоточимся на надежности в новой модели двигателя. Это значит, что возможно не будет большого скачка вперед в производительности.

Напомним, в сезоне-2016 французская команда заняла девятое место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.

Источник — Motorsport

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