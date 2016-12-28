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Валттери БОТТАС: «Моя единственная цель – титул чемпиона мира»

Гонщик Williams поделился своей амбициозной целью

  • 28.12.2016 00:30
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f1news.ru
© f1news.ru

За четыре сезона в Williams Валттери Боттас девять раз поднимался на подиум, но пока не выиграл ни одной гонки. Однако у финского гонщика весьма амбициозная цель – завоевать титул чемпиона мира в Формуле 1. Впрочем, он отлично понимает, что для этого вместе должно сойтись много обстоятельств.

Валттери Боттас: «Было бы здорово, если бы существовал чёткий ответ на вопрос, как завоевать титул в Формуле 1. Успех зависит не от одного человека: помимо гонщика, есть команда, машина и много переменных, например, механические проблемы. Если по ходу сезона у вас десять раз отказывает двигатель, то вы не сможете выиграть, даже если вы лучший гонщик и пилотируете самую быструю машину. Любого гонщика волнуют только его результаты и умение максимально выкладываться ради команды. Это командный спорт, и в одиночку вы ничего не добьётесь.

Мне кажется, многие недооценивают физическую нагрузку на пилотов Формулы 1 – нам приходится много тренироваться, чтобы в гонке полностью сконцентрироваться на управлении машиной. В конечном счете, в этом спорте важны все качества, и если вы в плохой физической форме, значит, недостаточно подготовлены и психологически.

Добиться успеха сложно, но я не собираюсь останавливаться. Я иду к своей мечте – завоеванию титула в Формуле 1 – и сделаю для этого всё необходимое. На данный момент это единственная цель в моей жизни».

Источник — f1news

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