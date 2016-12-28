Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман ГРОЖАН: «Я чувствую, что важен Haas F1»

В 2009 году в карьере Романа Грожана произошёл резкий поворот

  • 28.12.2016 09:30
  • 26 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Роман ГРОЖАН: «Я чувствую, что важен Haas F1»
В середине сезона он покинул GP2, чтобы заменить Нельсиньо Пике в Renault, но после окончания сезона остался ни с чем. В 2010-м он начал всё заново и выступал в нескольких чемпионатах, в частности, провёл четыре гонки в GP2 в команде DAMS, а спустя год завоевал вместе с ней титул. В интервью Autosport Грожан заявил, что в Haas F1 его приняли так же, как в своё время в DAMS.
 
Роман Грожан: «Я оказался там, где могу сосредоточиться на пилотировании и стараюсь сделать так, чтобы команда прогрессировала. Иногда я кого-то критикую, но в этом нет ничего личного – это взгляд со стороны, и всё движется в верном направлении. Вам не приходится спрашивать себя, захотят ли в команде вас оставить, верят ли в вас, и что мы делаем неправильно.
 
Когда я выступал в DAMS, у меня было ощущение, что я делал для команды нечто важное и получил вознаграждение – уважение всех парней. В Haas F1 я чувствую то же самое. В Бразилии я разбил машину перед стартом гонки и ужасно себя чувствовал, но меня все поддержали, сказав, что это не имеет значения, у нас есть следующая гонка, и всё в порядке. А могли бы возмущаться: «Что это такое?» Но здесь всё не так.
 
Присоединившись к Haas F1, я знал, что проведу здесь не один год, ведь это новая команда. Но мы с командой понимаем, что я хочу завоевать титул, и мне уже 30, так что у меня нет в запасе ещё 10 лет. В то же время, возможно, я проведу в чемпионате 7 или 8 сезонов, а это долгий период.
 
Я знал одно: Джин Хаас пришёл в Формулу 1 не для того, чтобы просто участвовать в гонках. Он здесь, чтобы побеждать, поэтому у нас такой же настрой, как у его команды в NASCAR».
 

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.