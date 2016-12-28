Роман ГРОЖАН: «Я чувствую, что важен Haas F1»

В середине сезона он покинул GP2, чтобы заменить Нельсиньо Пике в Renault, но после окончания сезона остался ни с чем. В 2010-м он начал всё заново и выступал в нескольких чемпионатах, в частности, провёл четыре гонки в GP2 в команде DAMS, а спустя год завоевал вместе с ней титул. В интервью Autosport Грожан заявил, что в Haas F1 его приняли так же, как в своё время в DAMS.

Роман Грожан: «Я оказался там, где могу сосредоточиться на пилотировании и стараюсь сделать так, чтобы команда прогрессировала. Иногда я кого-то критикую, но в этом нет ничего личного – это взгляд со стороны, и всё движется в верном направлении. Вам не приходится спрашивать себя, захотят ли в команде вас оставить, верят ли в вас, и что мы делаем неправильно.

Когда я выступал в DAMS, у меня было ощущение, что я делал для команды нечто важное и получил вознаграждение – уважение всех парней. В Haas F1 я чувствую то же самое. В Бразилии я разбил машину перед стартом гонки и ужасно себя чувствовал, но меня все поддержали, сказав, что это не имеет значения, у нас есть следующая гонка, и всё в порядке. А могли бы возмущаться: «Что это такое?» Но здесь всё не так.

Присоединившись к Haas F1, я знал, что проведу здесь не один год, ведь это новая команда. Но мы с командой понимаем, что я хочу завоевать титул, и мне уже 30, так что у меня нет в запасе ещё 10 лет. В то же время, возможно, я проведу в чемпионате 7 или 8 сезонов, а это долгий период.

Я знал одно: Джин Хаас пришёл в Формулу 1 не для того, чтобы просто участвовать в гонках. Он здесь, чтобы побеждать, поэтому у нас такой же настрой, как у его команды в NASCAR».

Источник — f1news

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