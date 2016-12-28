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Ники ЛАУДА: «Своими успехами в Mercedes обязаны людям»

Директор Mercedes рассказал о слагаемых успеха и следующем сезоне

  • 28.12.2016 16:40
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f1news.ru
© f1news.ru

В интервью немецкой Dei Welt неисполнительный директор Mercedes AMG Ники Лауда говорил о слагаемых успеха и следующем сезоне.

Вопрос: Ники, почему Mercedes так уверенно год за годом выигрывает титулы?
Ники Лауда: Потому, что каждый человек в команде на своём месте, а все мы движемся к общей цели. Эффективность прежде всего. Своими успехами в Mercedes обязаны людям. Тому, как хорошо они взаимодействуют друг с другом. Дело только в этом. И пока это продолжается, мы непобедимы.

Вопрос: Весьма уважаемый в мире Формулы 1 Росс Браун сейчас говорит, что в Mercedes используют то, что было заложено при нём, с 2010 по 2013 год…
Ники Лауда: Много лет назад Росс Браун передал нам команду, занимавшую тогда пятое место в Кубке конструкторов. В тот момент Росс решил, что не будет сотрудничать с Падди Лоу. Я сожалел, что он решил отказаться. Я бы охотно работал с ним и с Падди, по крайней мере, до какого-то переходного периода.

Как только Браун ушел из команды, мы сначала заняли второе место в Кубке конструкторов, а потом трижды подряд его выиграли. Больше мне нечего добавить.

Вопрос: Как вам работается с руководителями Mercedes Motorsport Тото Вольффом?
Ники Лауда: Мы отлично дополняем друг друга. Я прагматик, идущий к цели, не замечая преград. Тото совершенно другой. И хотя у нас порой противоположный взгляд на ситуацию, мы обсуждаем детали и находим решение. Это словно игра в пинг-понг между опытом и молодостью. Кроме того, я сам гонщик и могу представить их взгляд на ситуацию.

Вопрос: Как часто вы общаетесь?
Ники Лауда: Постоянно. Летом я летал к нему на Сардинию. Наши жены и дети дружат, а мы почти ежедневно решаем возникающие проблемы.

Вопрос: Кто из гонщиков команды, на ваш взгляд, больше заслуживал титула в 2016-м?
Ники Лауда: У них в этом году почти равное число побед. Нико здорово прибавил в этом году. Льюис невероятно талантлив. Нико не столь агрессивен, но зимой он здорово прибавил, так что они провели сезон на одном уровне.

Вопрос: Кто способен навязать борьбу Mercedes в 2017-м?
Ники Лауда: Когда регламент стабилен, лидерам относительно легко поддерживать преимущество, оставаясь впереди. Но в 2017-м изменятся правила, что скажется на расстановке сил.

При разработке новой машины многое пришлось начинать с нуля. По ходу пяти-шести первых Гран При ситуация может меняться – нас ждёт очень сложный сезон. Пока я не представляю себе расстановку сил в начале 2017-го.

Вопрос: Публика несколько устала от постоянных успехов Mercedes…
Ники Лауда: Наша главная цель – побеждать. Поддерживать интерес зрителей тоже важно, но у этой задачи чуть меньший приоритет, чем у главной.

Источник — f1news

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