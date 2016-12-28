Президент Феррари: Формула 1 – очень дорогой вид спорта

Президент «Феррари» Серджо Маркьоне критично отнесся к идее ограничения затрат команд «Формулы-1», которое должно повысить конкуренцию в чемпионате.

- Реальность такова, что «Формула-1» - очень дорогой вид спорта. Есть заводские команды, такие как «Рено» и «Мерседес», которые могут сосредоточиться на своем развитии в широком смысле, что и покроет их расходы.

Цель снижения затрат интересна, но многое зависит от команд и как они будут к этому приспосабливаться. Но я не думаю, что такое может сработать.

Проблема заключается в том, что эти ограничения будут работать в очень узких областях, что будет делать наши машины конкурентоспособными.

Я не знаю, насколько целесообразно использовался наш бюджет. Когда я смотрю на старые отчеты десятилетней давности и раньше, я делаю вывод, что «Феррари» не ограничивала себя в тратах.

Если посмотреть на отчеты последних четырех-пяти лет, мы не сэкономили ни одного евро. Мы просто перераспределили свои расходы на другие сферы.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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