Даниэль РИККАРДО: «Интерес к Формуле в США ниже, чем в остальном мире»

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Даниэль Риккардо считает, что в последние годы интерес к Формуле 1 в США заметно вырос, но всё же она уступает популярности некоторых других спортивных событий...



Даниэль Риккардо: «Интерес к Формуле 1 в США ниже, чем в Австралии и в Англии, но с каждым годом растёт. В последние два года люди в Штатах стали лучше разбираться в Формуле 1. Подобное было в Австралии до успехов Марка Уэббера. Конечно, болельщики знали Марка и всех остальных, но прохожий на улице мог и не ответить, кто такой Михаэль Шумахер.



Вряд ли Формула 1 станет в США столь же популярна, как баскетбол или бейсбол, но постепенно интерес растет. Американцам больше нравятся свои серии, так что всегда есть риск, что любой проект может остаться незамеченным в Америке.



Я люблю Австралию, мне нравится бывать в США – там можно хорошо провести время. Завершив карьеру, я не буду совершать по 100 перелетов в год, как сейчас, но уверен, что наверняка продолжу путешествовать».

Источник — f1news

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