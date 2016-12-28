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Формула 1: Стартовые номера гонщиков в 2017-м – от 2 до 94

Гонщики определились с номерами на следующий сезон

  • 28.12.2016 20:07
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f1news.ru
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С 2014 года гонщики могут выбирать номер машины, под которым они будут выступать по ходу всей карьеры в Формуле 1, если он не занят и не является "единичкой", которую может, но не обязан использовать действующий чемпион. Большинство пилотов оставили номер, под которым добились первых успехов в картинге, но есть и другие варианты.

2. Стоффель Вандорн

В прошлом году Стоффель Вандорн дебютировал в Формуле 1 за рулём машины с номером 47, но в 2017-м он будет использовать цифру 2.

Стоффель Вандорн: «С цифрой 2 я провел свой первый сезон в «формулах» – в европейском кубке Ф4 в 2010-м – я не выбирал номер, мне его дали. Тот год хорошо сложился – я одержал много побед, не раз поднимался на подиум, так что с ним связаны приятные воспоминания».

3. Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо: «Это был первый номер, под которым я участвовал в гонках. Его я получил ещё в картинге, а потом выступал под номером 3 по ходу всей картинговой карьеры.

Таким же был номер у моего героя, великого Дэйла Эрнхарда – он выступал в NASCAR под номером 3. У меня было несколько причин, чтобы выбрать цифру 3, и я рад, что она вернулась ко мне».

5. Себастьян Феттель

У Себастьяна Феттеля несколько причин с особым трепетом относиться к цифре пять. В 2001-м на под этим номером он выиграл чемпионат Германии и Европы среди юниоров по картингу, а в 2010-м, когда он впервые стал чемпионом Формулы 1, на его машине тоже была цифра 5.

7. Кими Райкконен

Кими Райкконен: «Мне нравится число семь и этого вполне достаточно».
8. Роман Грожан


Роман Грожан: «Для меня восьмёрка имеет особое значение. Моя жена родилась 8 декабря, мы начали встречаться в 2008 году, для меня наш сын – восьмое чудо света. Поэтому я и выбрал 8».

9. Маркус Эриксон

У Эриксона нет никаких историй, связанных с цифрой девять – она ему просто нравится.

11. Серхио Перес

Серхио Перес выбрал 11, поскольку провёл с этим числом почти всю карьеру, начиная с картинга. Но в свое время Серхио сделал одну оговорку: в случае победы в чемпионате, он возьмет себе чемпионскую единичку.

14. Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо считает, что число 14 приносит ему удачу – 14 июля 1996 года, в 14 лет он выиграл чемпионат мира на карте с номером 14.

18. Лэнс Стролл

Выбор Лэнса никак не связан с тем, что на старт своей первой гонки в Формуле 1 он выйдет в 18 лет. На машинах с номером 18 он добивался успехов в итальянской Формуле 4 и новозеландской Формуле Toyota.

19. Фелипе Масса

В 2014-м Фелипе Масса так объяснял свой выбор: «Я выступал под этим номером в картинге, кроме того, когда мой дядя гонялся, у него тоже был номер 19».

20. Кевин Магнуссен

На машине с номером 20 Кевин Магнуссен завоевал титул в Мировой серии Renault в 2013 году.

26. Даниил Квят

Даниил Квят выступал под номером 26 в своем первом картинговом турнире в России. Кроме того, он родился 26 апреля.

27. Нико Хюлкенберг

Нико Хюлкенберг объяснил выбор номера тем, что если в дате его рождения (19.08.1987) сложить число и месяц, то получится 27.

30. Джолион Палмер

Джолион Палмер никак не объяснял свой выбор, но его отец Джонатан Палмер выступал в Формуле 1 под номером 30 в сезоне 1985 года за West Zakspeed Racing.

31. Эстебан Окон

У Эстебана Окона с номером 31 связаны приятные воспоминания – в 2007-м он выиграл свой первый титул в картинге на машине под таким номером – ему было 11 лет.

33. Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен: «Я с детства гонялся на машине с номером 33 и решил сохранить его в Формуле 1».

44. Льюис Хэмилтон

«Число 44 всегда всегда приносило мне удачу», - говорил Льюис. В 1995-м Льюис одержал первую серьёзную победу, выиграв чемпионат Великобритании по картингу – как раз под номером 44.

55. Карлос Сайнс

Карлос в детстве выступал под пятым номером, и хотел использовать его и в Формуле 1, но он оказался занят Себастьяном Феттелем. В итоге, Сайнс добавил ещё одну пятерку.

77. Валттери Боттас

Валттери Боттас выбрал номер 77, поскольку он органично вписывается в написание его имени и фамилии – Val77eri Bo77as.

94. Паскаль Верляйн

Паскаль Верляйн выбрал номер 94, поскольку под этим номером выиграл титул в серии DTM. Кроме того, немецкий гонщик родился в 1994 году.

Источник — f1news

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