Нико РОСБЕРГ: «Может, мы с Льюисом восстановим отношения»

В последние годы, выступая за Mercedes, напарники вели очень острое соперничество, что не могло не сказаться на их отношениях.

«Мы были лучшими друзьями, – вспоминал Росберг в недавнем интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Когда нам было по 14 лет, и мы тогда выступали в картинге за одну команду, то однажды за ужином в каком-то греческом ресторане рассуждали о том, как было бы здорово, если бы лет через десять мы оказались в лучшей команде Формулы 1 и боролись бы за чемпионский титул. И это действительно произошло – где ещё такое бывает?

Но когда начинается настоящее соперничество, ситуация всегда осложняется, и в результате происходит некое отчуждение. Впрочем, по-моему, это нормально. Однако в нашем случае на отношениях это сказывалось настолько серьёзно, что вряд ли кто-то мог бы оказаться в более сложном положении…

Даже удивительно, что мы не порасшибали себе лбы. Нам помогло то, что в целом, несмотря ни на что, нам удалось сохранить взаимное уважение. Может быть, когда-нибудь мы восстановим дружеские отношения, и если это произойдёт, я буду только рад…»

Источник — f1news

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