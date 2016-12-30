Лечение Михаэля Шумахера уже обошлось в $17 миллионов

© Minval.az. Михаэль Шумахер

На лечение семикратного чемпиона мира в автогонках в классе Формула-1 Михаэля Шумахера за три года с момента инцидента потрачено уже около 13,8 миллиона фунтов стерлингов или порядка 17 миллионов долларов, уверяют британские таблоиды.

Как известно, Шумахер восстанавливается после тяжелой черепно-мозговой травмы. Он серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года.

Ранее сообщалось, что Шумахера выставила на продажу его уникальную машину марки Ferrari FXX, которая стоит 11,2 миллиона евро. Это сделано, чтобы оплатить его лечение.

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