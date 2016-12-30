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Нико РОСБЕРГ: «В борьбе за титул дружба невозможна»

Чемпион Формулы – об отношениях с Льюисом Хэмилтоном

  • 30.12.2016 13:21
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f1news.ru
© f1news.ru

В интервью Марку Пристли – бывшему главному механику McLaren, а сегодня – независимому журналисту, работающему на Discovery, Sky Sports и ITV, Нико Росберг вновь говорил о сложности борьбы с Льюисом Хэмилтоном.

Нико Росберг: «Сожалею ли я том, что мы больше не друзья с Льюисом? В борьбе за титул дружба невозможна, если только один из гонщиков заранее не согласен быть вторым. Иначе быть не может, поэтому я не сожалею. Возможно, однажды мы вновь подружимся.

Чтобы выиграть у Льюиса за рулём такой же машины, вы должны абсолютно всё сделать идеально. Я хорошо это знаю, поскольку всю свою жизнь сражаюсь с ним. Льюис – отличный ориентир, один из лучших гонщиков в мире.

В прошлом году я потерял шансы на титул в Остине и два дня не выходил из гостиничного номера, размышляя о произошедшем. Я твёрдо решил, что подобное не должно повториться, и сделал всё, чтобы переломить ситуацию».

Источник — f1news

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