Нико РОСБЕРГ: «В борьбе за титул дружба невозможна»

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В интервью Марку Пристли – бывшему главному механику McLaren, а сегодня – независимому журналисту, работающему на Discovery, Sky Sports и ITV, Нико Росберг вновь говорил о сложности борьбы с Льюисом Хэмилтоном.



Нико Росберг: «Сожалею ли я том, что мы больше не друзья с Льюисом? В борьбе за титул дружба невозможна, если только один из гонщиков заранее не согласен быть вторым. Иначе быть не может, поэтому я не сожалею. Возможно, однажды мы вновь подружимся.



Чтобы выиграть у Льюиса за рулём такой же машины, вы должны абсолютно всё сделать идеально. Я хорошо это знаю, поскольку всю свою жизнь сражаюсь с ним. Льюис – отличный ориентир, один из лучших гонщиков в мире.



В прошлом году я потерял шансы на титул в Остине и два дня не выходил из гостиничного номера, размышляя о произошедшем. Я твёрдо решил, что подобное не должно повториться, и сделал всё, чтобы переломить ситуацию».

Источник — f1news

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