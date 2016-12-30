БОТТАС: «В следующем году будет сложнее из-за перегрузок»

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Валттери Боттас протестировал машину 2017 года на симуляторе Williams в Гроу – по словам финна, новые автомобили будут гораздо быстрее в поворотах.

Финский гонщик, которого считают фаворитом в борьбе за право заменить Нико Росберга в Mercedes, уже успел опробовать на симуляторе машину Williams 2017 года.

Ожидается, что время на круге улучшится на пять секунд по сравнению с машинами сезона-2015. По мнению Боттаса, автомобили будут совершенно иначе вести себя в поворотах, в особенности из-за увеличившейся ширины шасси и шин, однако скорость на прямых упадет из-за увеличившегося лобового сопротивления.

«Скорость в поворотах выросла, мне нравится это, – рассказал Боттас о первых впечатлениях от симулятора. – Уровни тяги, сцепления и прижимной силы также на высоком уровне. За счет этого скорости на прямых уменьшились, но это не имеет значения – так что все хорошо».

Боттас не считает, что увеличившаяся прижимная сила повлечет за собой резкое изменение пилотажного стиля на одного круге – но может стать проблемой на длинных сериях.

«Лично я не думаю, что мне придется сильно менять стиль пилотажа, – продолжил Валттери. – Понятно, что если сцепление станет лучше, траектории также изменятся. Какие-то повороты получится проезжать, не приподнимая, как раньше, ноги с педали газа.

Так что я полагаю, что прохождение некоторых связок поворотов может измениться. Но не думаю, что если скорости вырастут, то это так уж сильно все изменит.

Однако главной проблемой станут длинные отрезки, где нужно будет сберечь шины. Нужно будет регулировать крутящий момент, быть внимательным на выходе из поворотов, аккуратно работать с педалью газа и предотвращать скольжение – это самое важное».

Боттас считает, что пока слишком рано говорить, насколько сильно вырастут требования к физической подготовке пилотов из-за перемен в регламенте. Тем не менее финн признал, что гонщикам нужно будет уделить повышение внимание тренировкам в спортзале.

«Нет сомнений, что с точки зрения физической подготовки в следующем году придется гораздо сложнее из-за возросших перегрузок, – отметил Валттери. – Но насколько сложнее будет пилотировать, я не могу сказать. Предполагаю, что разница не будет такой уж большой.

Во время межсезонья важно найти баланс между силовыми тренировками и кардионагрузками. Возможно, из-за перегрузок нужно будет уделить больше внимания наращиванию мышечной массы, но увлекаться тоже не стоит».

Источник — Motorsport

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