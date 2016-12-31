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Фелипе Масса продолжает тренироваться

Бразильский автогонщик готовится к новому сезону?

  • 31.12.2016 09:30
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  • 0 комментария
Метки
f1news.ru
© f1news.ru

Фелипе Масса продолжает интриговать болельщиков: с одной стороны, уверяет, что ему нечего сказать по поводу слухов о его возможном возвращении в Williams, с другой, публикует в социальных сетях фотографические свидетельства того, что он интенсивно занимается физической подготовкой.

В предпоследний день уходящего года бразильский ветеран Формулы 1 поделился вот такой жизнерадостной фотографией, снабдив её весёлым комментарием: «Сегодняшняя тренировка была напряжённой, зато завтра у меня будет хороший аппетит».

Интересно, кто-то из гонщиков, у кого есть контракты на 2017 год, отправился в спортзал 30 декабря? Услышим ли мы хорошие новости от Фелипе в ближайшее время или нет, покажет будущее, но он продолжает нас активно к ним готовить.

Источник — f1news

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