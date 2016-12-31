Карлос Сайнс не собирается на место второго пилота в Мерседес

© Reuters. Карлос Сайнс

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего, заявил, что его сын не перейдет на место второго пилота «Мерседеса».

По его словам, сменщиком Нико Росберга в немецкой команде станет гонщик «Уильямса» Валттери Боттас.

- Нет никаких вариантов с переходом сына в «Мерседес», - сказал для Cadena COPE Сайнс-старший. - Думаю, что переход в эту команду Боттаса - вопрос времени.

Поэтому слухи о Карлосе и «Мерседесе» не имеют никакого значения.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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