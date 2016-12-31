В Williams довольны финансовой ситуацией в команде

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Итоги первой половины финансового года оказались для Williams весьма успешными, а сейчас заместитель руководителя команды назвала финансовую ситуацию в команде лучшей за последние десять лет.



Клэр Уильямс: «Финансовая ситуация в команде сейчас лучшая за многие годы, возможно, за целое десятилетие. Дело не только в цифрах в финансовом отчёте, но и в эффективной организации. В 2014-м мы пригласили нового финансового директора, Алана Кинча, обновили устаревший отдел IT. Команда не может побеждать, если её IT инфраструктура отстаёт на десять лет.



Перемены в регламенте – всегда повод для волнения. Вы пытаетесь добиться максимума от новых правил, особенно если только что закончили сезон на пятом месте в Кубке конструкторов, ведь это хороший шанс отыграться. Мы делаем всё возможное и с волнение ждём результатов первой гонки нового сезона».

Источник — f1news

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