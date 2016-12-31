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Эстебан ГУТЬЕРРЕС: «Я честен перед самим собой»

Эстебан Гутьеррес провёл 59 Гран При, но заработал очки только в одном – в Японии’13

  • 31.12.2016 16:39
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Эстебан ГУТЬЕРРЕС: «Я честен перед самим собой»
У 25-летнего мексиканца нет контракта на следующий сезон – в Haas F1 предпочли Кевина Магнуссена, но Эстебан с оптимизмом говорит о продолжении карьеры.
 
Эстебан Гутьеррес: «Если бы я не чувствовал, что у меня есть скорость и талант, если бы не был уверен, что способен на это, я бы не стремился к Формуле 1. Я знаю свой потенциал, знаю свою скорость – я честен перед самим собой, что очень важно в спорте.
 
Я знаю, что быстр, что способен бороться с лучшими, но по ходу карьеры удача не раз отворачивалась от меня. Я никого не виню, я сам в ответе за за свою судьбу и сейчас делаю всё возможное, чтобы продолжить карьеру».
 
Вакансии на следующий сезон остаются только в двух командах – Sauber и Manor. По слухам, Гутьеррес рассчитывает вернуться в швейцарскую команду, в которой уже выступал в 2013-м и в 2014-м. Но когда в конце ноября Гутьеррес сменил менеджера, пригласив бывшего гонщика американской серии CART Адриана Фернандеса на место известного Дидье Котона, появились слухи, что мексиканец готов продолжить карьеру за океаном.
 

Источник — f1news

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