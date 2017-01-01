Хорхе ЛОРЕНЦО: «Формула 1 и MotoGP должны учиться друг у друга»

В начале октября трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренцо впервые опробовал машину Формулы 1, сев за руль Mercedes 2014 года в Сильверстоуне. В интервью crash.net испанец заявил, что Формула 1 и MotoGP должны использовать лучший опыт друг друга…

Хорхе Лоренцо: «Я считаю, что Формуле 1 нужно использовать опыт MotoGP на трассе, а MotoGP стоит перенять опыт Формулы 1 вне её.

На мой взгляд, сегодня MotoGP – наиболее яркое гоночное шоу, более зрелищное, чем Формула 1, но в Формуле 1 отлично организованный и компактный паддок, где не так много людей и гораздо комфортнее гонщикам, которые могут свободно передвигаться.

В паддоке MotoGP слишком много людей. Я не могу провести там и минуту – это просто невозможно. Там нельзя пройти метр, чтобы вам не пришлось делать сэлфи с кем-то из болельщиков».

Источник — f1news

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