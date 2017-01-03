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В Haas F1 изначально исходили из клиентского подхода, максимально используя узлы и технологии Ferrari и Dallara. В интервью британскому Autosport Роман Грожан заявил, что команда готова самостоятельно строить машину, но не станет этого делать.



Роман Грожан: «Пока мы продолжаем использовать прежний подход, а что будет в будущем – я не знаю. На базе в Каннаполисе есть всё необходимое, чтобы самостоятельно разработать и построить машину. Современные машины невероятно сложны – почти невозможно было бы представить себе самостоятельную разработку машины в дебютном сезоне.



Сотрудничество с Ferrari стало залогом нашего успеха в дебютном сезоне. Мы использовали большинство их решений и очень довольны достигнутым результатом. Мы бы не достигли бы того, что смогли, не заработали бы столько очков без их помощи».

Источник — f1news

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