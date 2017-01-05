В Сингапуре выступают за сохранение Гран При

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В этом году истекает контракт на проведение Гран При Сингапура, однако ни власти, ни болельщики не хотят отказываться от Гран При, организация которого обходится стране в 104 миллиона долларов.



Британская социологическая компания YouGov опросила 1002 жителей Сингапура, и 57% из них хотели бы, чтобы гонка осталась в календаре чемпионата. Около 70% респондентов заявили, Гран При пошёл на пользу стране.



Также YouGov провела опрос 9332 человек в странах азиатско-тихоокеанского региона, и более 60% респондентов высказались за расширение географии Формулы 1. Так идею организовать Гран При в Гонконге поддержали 33% опрошенных, в Бангкоке – 27%, а в Сиднее – 20%. Большая часть участников опроса (71%) выразила желание приехать на гонку. Среди факторов, мешающих им посетить Гран При, наиболее популярными ответами стали высокая стоимость билетов и необходимость ехать в другую страну.

Источник — f1news

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