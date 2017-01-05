Берни Экклстоун критикует Ferrari

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Берни Экклстоун уже высказывал предположение, что в 2017-м Mercedes продолжит доминировать в Формуле 1. Глава менеджмента чемпионата считает, что отчасти это связано с неспособностью соперников, в частности Ferrari, навязать борьбу немецкой команде.



«Ferrari опустилась на тот уровень, который занимала до прихода в команду Михаэля Шумахера и Жана Тодта, – цитирует Берни Экклстоуна Sport Bild. – В Ferrari работает слишком много итальянцев. Я не имею ничего против них, но они не в состоянии успешно руководить командой. Ferrari нужна свежая кровь. Я уверен, что Себастьян Феттель делает все, чтобы добиться успеха, но вопрос в том, насколько в команде позволяют ему действовать самостоятельно».



Говоря о шансах Феттеля перейти в Mercedes в 2018 году, Берни был краток: «Добиться успеха вместе с Ferrari – такова миссия Себастьяна. Насколько я знаю, в первую очередь он хочет выполнить эту задачу».



Берни Экклстоун также сказал несколько слов об отставке Нико Росберга: «Я рад, что Нико ушел из Формулы 1 по собственному желанию. В прошлом очень часто мы теряли гонщиков в результате несчастных случаев на трассе. Нико добился своей цели и стал чемпионом мира – большинству никогда не удастся добиться чего-то подобного. У Росберга есть титул, так зачем ему продолжать карьеру? Я могу его понять.



Нико принял смелое решение. Его поступок свидетельствует о том, насколько он умен. Он добился своей цели, поэтому как можно винить его за то, что он хочет попробовать в жизни что-то другое? Это поступок опытного человека. Конечно, Льюис теперь не сможет взять реванш, но это уже не проблема Нико».

Источник — f1news

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