В Сильверстоуне планируют отказаться от Гран При

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Мы уже рассказывали о планах Клуба британских гонщиков (BRDC), владеющего Сильверстоуном, расторгнуть контракт с FOM в 2019 году. Деймон Хилл был президентом BRDC в 2009 году, когда после долгих и трудных переговоров с Берни Экклстоуном этот контракт был заключён. Чемпион 1996 года считает, что стране крайне важно сохранить гонку в Сильверстоуне.



Деймон Хилл: «Это очень популярное событие национального масштаба, но по той или иной причине привлечь дополнительную финансовую поддержку правительства очень сложно. Возможно, теперь надо посмотреть на Гран При Великобритании в контексте происходящего и признать, что этап Формулы 1 отлично подходит, чтобы показать, каких успехов мы добились в области автоспорта.



Глядя на Великобританию после голосования о выходе из ЕС, надо задуматься, может ли это событие стать тем, во что мы должны вкладывать средства, чтобы показать, на что мы способны».



Хилл добавил, что предыдущие переговоры с правительством страны закончились лишь словами поддержки, однако автодром получил деньги от местных властей, а Британская национальная лотерея поддержала планы построить новый музей в Сильверстоуне.



Из-за условий контракта автодром получал очень маленькую прибыль, тогда как размер взноса за проведение гонки регулярно увеличивался с 12 миллионов фунтов в 2010-м до 17 миллионов фунтов в прошлом году и вырастет до 26 миллионов фунтов в 2026-м. Таким образом, в BRDC ежегодно идут на финансовый риск, стараясь продать билеты, чтобы покрыть расходы на организацию гонки.



«Мы уже оказывались в подобной ситуации прежде, но сейчас я по-настоящему обеспокоен происходащим, ведь Джон Грант не стал бы делать такие заявления, если бы это не соответствовало действительности, – добавил Хилл. – BRDC работает как благотворительная организация, ведь все полученные деньги клуб снова вкладывает в спорт. Нельзя ожидать, что он пойдёт на слишком большой риск».



Деймон Хилл связывает надежды на сохранение гонки с приходом в Формулу 1 Liberty Media, новых хозяев чемпионата – по мнению гонщика, в американской корпорации понимают, насколько важно проводить гонки на классических трассах, в частности, в Монако, Монце и Сильверстоуне, поэтому нельзя исключать, что может появиться шанс на пересмотр условий контракта.

Источник — f1news

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