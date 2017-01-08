Нико ХЮЛКЕНБЕРГ: «Я типичный немец – считаю каждый цент»

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Нико Хюлкенберг готовится к своему седьмому сезону в Формуле 1 и первому – в составе заводской команды Renault. Пока на его счету нет выигранных Гран При и даже подиумов, но он считается классным гонщиком, что подтверждает его победа в «24 часах Ле-Мана», которую Нико одержал в 2015 году за рулём Porsche.



Можно предположить, что теперь ему предстоит решать более серьёзные задачи, чем в Force India, где у него был равный статус с Серхио Пересом: в Renault подписали с Хюлкенбергом многолетний контракт и связывают с ним большие надежды, поскольку на него возложена роль лидера команды. По сведениям немецкой газеты Bild, контракт оценивается в 19 млн. евро.



«Это вы назвали такую сумму! – отреагировал Нико, когда журналисты Bild предложили ему прокомментировать финансовые параметры контракта. – Что касается денежных дел, то я вполне типичный немец, считаю каждый цент и совершаю только такие траты, о которых потом не буду жалеть. А рисковать предпочитаю на трассе».



Также Нико признал, что тренируется накануне нового сезона интенсивнее, чем когда-либо: «Из-за перемен в техническом регламенте скорости в поворотах существенно возрастут, поэтому в ходе тренировок необходимо обратить особое внимание на мышцы шеи. Моя цель в том, чтобы активно тренироваться и подготовиться к новому сезону как можно лучше. Недавно я впервые встречался с моей новой командой и теперь намерен отказаться от продолжения зимних каникул».

Источник — f1news

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