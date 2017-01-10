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Зак БРАУН: «В McLaren знают, в чем нужно прибавить»

Исполнительный директор McLaren Technology Group о перспективах команды в предстоящем сезоне

  • 10.01.2017 14:45
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Зак БРАУН: «В McLaren знают, в чем нужно прибавить»
- На какие результаты могут рассчитывать болельщики McLaren в 2017-м?
- У всех очень хороший настрой. Я видел все отчеты о машине этого года, о том, в каких областях необходимо прибавить, так что при подготовке к следующему сезону все настроены по-боевому. Последние несколько лет были сложными, но в 2016-м команда построила хорошую машину. В Honda работают над повышением мощности силовой установки, если мы сможем сделать такой же рывок вперед, как в прошлое межсезонье, значит, мы на верном пути.
 
- Приступив в декабре к работе на базе, что вы сделали в первую очередь?
- Мне было интересно взглянуть на работу команды и познакомиться с людьми, которых я считаю лучшими в своем деле. Я хотел, чтобы в команде поняли, что я – большой поклонник McLaren, и очень горжусь тем, что теперь работаю в команде. Для меня большая честь быть одним из них.
 
Я – гонщик, хотя больше известен по своим коммерческим проектам. Тем не менее, я 25 лет провел за рулем, поэтому у меня есть качества, присущие гонщикам. В команде знают, что необходимо предпринять в коммерческом отношении, но при этом все хотят просто участвовать в гонках, и я тоже этого хочу. Я хотел, чтобы те, кто не знает меня, поняли, насколько сильно я увлечен гонками. Конечно, меня также интересует и деловая сторона вопроса, но никто так сильно не любит брызг шампанского на подиуме, как я.
 
Я решил переехать в Великобританию и жить здесь. Мне нравится Англия, мне нравится в Европе. Здесь я создал свою семью. Я переехал сюда не из-за того, что получил работу в McLaren. Я жил в Англии в начале 90-х, а три-четыре года назад вместе с семьей вернулся. Я хотел, чтобы в команде знали, что в определенной степени я уже стал своим человеком!
 
- Вы говорили о возможном появлении титульного спонсора в 2018 году. Вы сможете вывести доходы на тот уровень, который был пять лет назад? Должна ли команда быть более гибкой в переговорах со спонсорами, учитывая последние результаты?
- Все должны быть гибкими. Цены на размещение рекламы в Формуле 1 немного снизились, но я считаю, что это хорошо, поскольку теперь мы должны думать о том, как сократить расходы, сохранив прибыль на прежнем уровне. Думаю, новый подход к работе со спонсорами необходим не только McLaren и Формуле 1, но и другим видам спорта.
 
Компаниям нужны гарантии, но если они решают спонсировать спортивные соревнования, то должны принять тот факт, что успешные годы чередуются с неудачами. Сейчас компании становятся все более строгими в оценке затрат на спонсорство – мы должны адаптироваться к этому и быть настолько гибкими, насколько это возможно, придерживаясь правил, принятых в этом бизнесе.
 
- Вы уже ведете переговоры с компаниями, которые в будущем могут стать титульными спонсорами McLaren?
- Я веду переговоры со многими людьми. К 2017 году чего-то добиться нереально, но 2018-й не за горами, и мы сосредоточимся на контактах с крупными компаниями и брендами, разделяющими наши ценности. Обсуждение идет плодотворно, но пока всё на ранней стадии.
 
- Что вы ждете от работы с Роном Деннисом?
- Мы с Роном знаем друг друга более десяти лет. Наши отношения начались с того, что я привел двух спонсоров – Johnnie Walker и Hilton, которые продолжают сотрудничать с командой. За годы у нас сложились хорошие отношения, и Рон всегда был открыт к сотрудничеству. Последние несколько лет он предлагал мне перейти в команду после того, как в 2013 году я продал компании JMI и CSM.
 
Когда мой контракт подходил к концу, я сообщил об этом Рону, и он предложил мне присоединиться к команде. Это произошло в начале 2016-го, когда я уже был полностью уверен, что хочу вернуться к работе в автоспорте. В конечном счете, Рон многое сделал для того, чтобы я пришел в McLaren. Он представил меня акционерам, к счастью, все трое были единодушны в моей поддержке. Многое, из того, чем я занимаюсь сейчас, меня просил сделать Рон.
 

Источник — f1news

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