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Гонка чемпионов-2017: объявлены новые участники

22 января в Майами состоится гонка чемпионов

  • 10.01.2017 20:17
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f1news.ru
© f1news.ru

Канадец Стефан Ржадзински, выступающий в Nissan Micra Cup, и гонщик-любитель, аргентинец Габриэль Глусман примут участие в Кубке наций Гонки чемпионов, которая пройдет в Майами 22 января.

Ранее организаторы объявили конкурс среди пилотов из Северной и Южной Америки – до 1 января любой мог прислать заявку. На основе этих заявок от каждого континента отобрали по десять кандидатов, а голосование болельщиков в социальных сетях позволило определить победителя от каждого континента.

Примечательно, что Ржадзински опередил гонщика IndyCar Конора Дэли, а Глусман набрал практически столько же голосов, сколько и аргентино-колумбийский гонщик Хайэме Гуэрреро – в итоге решающее слово осталось за организаторами Гонки чемпионов.

В Кубке наций Стефан Ржадзински выступит за команду Канады вместе с соотечественником Джеймсом Хинчклифом, а Габриэль Глусман с Элио Кастроневешом представит команду Латинской Америки.

Подтверждённые участники Гонки чемпионов в МайамиГонщик     Серия

Дженсон Баттон       чемпион Формулы 1 2009 года
Курт Буш       чемпион NASCAR 2004 года
Тони Канаан победитель «500 миль Индианаполиса» 2013 года
Том Кристенсен       девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана»
Фелипе Масса           победитель 11 Гран При Формулы 1
Хуан-Пабло Монтойя          победитель «500 миль Индианаполиса» 2015 года
Трэвис Пастрана      гонщик, шоумэн
Александер Росси    победитель «500 миль Индианаполиса» 2016 года
Петтер Сольберг      двукратный чемпион FIA Rallycross
Скотт Спид   двукратный чемпион Global Rallycross
Райан Хантер-Рэй    победитель «500 миль Индианаполиса» 2014 года
Себастьян Феттель   четырёхкратный чемпион Формулы 1
Кайл Буш       чемпион NASCAR 2015 года
Джеймс Хинчклиф  обладатель поула в «500 миль Индианаполиса» 2016 года
Элио Кастроневеш   трёхкратный победитель «500 миль Индианаполиса»
Стефан Ржадзински участник Nissan Micra Cup
Габриэль Глусман    гонщик-любитель

Источник — f1news

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