Гонка чемпионов-2017: объявлены новые участники

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Канадец Стефан Ржадзински, выступающий в Nissan Micra Cup, и гонщик-любитель, аргентинец Габриэль Глусман примут участие в Кубке наций Гонки чемпионов, которая пройдет в Майами 22 января.

Ранее организаторы объявили конкурс среди пилотов из Северной и Южной Америки – до 1 января любой мог прислать заявку. На основе этих заявок от каждого континента отобрали по десять кандидатов, а голосование болельщиков в социальных сетях позволило определить победителя от каждого континента.

Примечательно, что Ржадзински опередил гонщика IndyCar Конора Дэли, а Глусман набрал практически столько же голосов, сколько и аргентино-колумбийский гонщик Хайэме Гуэрреро – в итоге решающее слово осталось за организаторами Гонки чемпионов.

В Кубке наций Стефан Ржадзински выступит за команду Канады вместе с соотечественником Джеймсом Хинчклифом, а Габриэль Глусман с Элио Кастроневешом представит команду Латинской Америки.

Подтверждённые участники Гонки чемпионов в МайамиГонщик Серия

Дженсон Баттон чемпион Формулы 1 2009 года

Курт Буш чемпион NASCAR 2004 года

Тони Канаан победитель «500 миль Индианаполиса» 2013 года

Том Кристенсен девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана»

Фелипе Масса победитель 11 Гран При Формулы 1

Хуан-Пабло Монтойя победитель «500 миль Индианаполиса» 2015 года

Трэвис Пастрана гонщик, шоумэн

Александер Росси победитель «500 миль Индианаполиса» 2016 года

Петтер Сольберг двукратный чемпион FIA Rallycross

Скотт Спид двукратный чемпион Global Rallycross

Райан Хантер-Рэй победитель «500 миль Индианаполиса» 2014 года

Себастьян Феттель четырёхкратный чемпион Формулы 1

Кайл Буш чемпион NASCAR 2015 года

Джеймс Хинчклиф обладатель поула в «500 миль Индианаполиса» 2016 года

Элио Кастроневеш трёхкратный победитель «500 миль Индианаполиса»

Стефан Ржадзински участник Nissan Micra Cup

Габриэль Глусман гонщик-любитель

Источник — f1news

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