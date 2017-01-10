В Mercedes подтвердили уход Падди Лоу

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В Mercedes AMG Petronas официально подтвердили уход Падди Лоу с поста технического директора и его расставание с командой – теперь он отправится в обязательный формальный отпуск, прежде чем подписать контракт с Williams.



Руководство команды и компании поблагодарило Лоу за существенный вклад в достигнутые успехи пожелав всего наилучшего в будущем.



Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Падди сыграл значимую роль в тех успехах, которых добилась наша команда за последние три с половиной года. Мы благодарим его за весомый вклад в важную главу истории Mercedes в автоспорте.



Успех в Формуле 1 зависит не от конкретных людей, а от силы и технических способностей команды в целом. У нас талантливые специалисты, мы сможем развить успех, которого добились за последние несколько лет, и собираемся это сделать в 2017-м и далее».



Падди Лоу, технический директор: «За эти три с половиной года в Mercedes я добился невероятных успехов и получил удовольствие от работы с потрясающей командой. Теперь я жду нового вызова и желаю всем в Mercedes успехов».



По неподтверждённой пока информации, в Mercedes на роль технического директора будет приглашен Джеймс Эллисон.

Источник — f1news

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