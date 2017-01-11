Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вассёр покинул пост руководителя команды Renault

Renault Sport Racing и командой Формулы 1 продолжает руководить президент Джером Столл

  • 11.01.2017 12:54
  • 55 просмотров
  • 0 комментария
Метки
f1news.ru
© f1news.ru

В Renault Sport Racing официально подтвердили уход Фредерика Вассёра с поста руководителя команды – по взаимному согласию сторон.

«Стороны сохранили хорошие рабочие отношения, которые в будущем могут быть реализованы в другой форме. Перспективы команды во втором сезоне после возвращения в Формулу 1, как и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей, будут подробно анонсированы на презентации новой машины.

Renault Sport Racing и командой Формулы 1 продолжают руководить президент Джером Столл и управляющий директор Сирил Абитебул», - сказано в коротком официальном заявлении.

Больше десяти лет Фредерик Вассёр был одним из самых успешных руководителей в молодёжных сериях, за рулём машин ART Grand Prix побеждали Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Нико Хюлкенберг, Жюль Бьянки и Нико Росберг, но на посту гоночного директора новой заводской команды Renault он продержался всего один сезон. Слухи о том, что в руководстве команды у Вассёра возникли серьёзные трения с Сирилом Абитебулом, ходили давно – и теперь решение принято.

Презентация новой машины Renault пройдёт 21 февраля, когда будет названо имя нового руководителя команды.

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.