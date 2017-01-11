Вассёр покинул пост руководителя команды Renault

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В Renault Sport Racing официально подтвердили уход Фредерика Вассёра с поста руководителя команды – по взаимному согласию сторон.



«Стороны сохранили хорошие рабочие отношения, которые в будущем могут быть реализованы в другой форме. Перспективы команды во втором сезоне после возвращения в Формулу 1, как и ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей, будут подробно анонсированы на презентации новой машины.



Renault Sport Racing и командой Формулы 1 продолжают руководить президент Джером Столл и управляющий директор Сирил Абитебул», - сказано в коротком официальном заявлении.



Больше десяти лет Фредерик Вассёр был одним из самых успешных руководителей в молодёжных сериях, за рулём машин ART Grand Prix побеждали Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Нико Хюлкенберг, Жюль Бьянки и Нико Росберг, но на посту гоночного директора новой заводской команды Renault он продержался всего один сезон. Слухи о том, что в руководстве команды у Вассёра возникли серьёзные трения с Сирилом Абитебулом, ходили давно – и теперь решение принято.



Презентация новой машины Renault пройдёт 21 февраля, когда будет названо имя нового руководителя команды.

Источник — f1news

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