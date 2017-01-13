Гюнтер ШТАЙНЕР: «Магнуссен – уважаемый гонщик»

Если в 2015-м в McLaren дипломатично не стали комментировать причины отказа от продления контракта с Кевином Магнуссеном, то в Renault публично выразили недовольство бывшим гонщиком – Сирил Абитебул заявил, что Магнуссену не хватало дисциплины и он его «разочаровал».

Датская Ekstra Bladet цитирует руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера, недовольного тем, что имя нового гонщика его команды негативно упоминают в прессе.

Гюнтер Штайнер: «Кевин – уважаемый гонщик, я хочу это подчеркнуть. Все мы с нетерпением ждём начала совместной работы с ним».

Источник — f1news

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