Джеймс АЛЛЕН: «Формула 1 накануне перемен»

Во вторник, 17 января, акционеры американской корпорации Liberty Media соберутся, чтобы проголосовать за приобретение контрольного пакета акций Формулы 1 у инвестиционного фонда CVC Capital Partners. Британский журналист Джеймс Аллен рассуждает о том, как это может повлиять на дальнейший ход событий.

За 66-летнюю историю Формулы 1 её владельцы менялись не так уж часто, но на этот раз приход новых хозяев может привести к важным последствиям, поскольку, вероятно, можно прогнозировать смену вектора развития спорта. Кроме того, вполне возможны перемены в его руководстве.

Осенью, когда Liberty Media приобрела первый пакет акций, Берни Экклстоун, который занимается всеми коммерческими вопросами Ф1 с конца 70-х, дал понять, что его попросили остаться ещё на три года. Но в последнее время в кругах Формулы 1 поговаривают о том, что ему, вероятно, придётся оставить свой пост намного раньше. Впрочем, Экклстоун через многое прошёл, поэтому только время покажет, насколько верны эти предположения.

Что же касается Liberty Media, то американские эксперты, анализирующие положение корпорации на рынке, заверили, что в среду сделка по приобретению Формулы 1 будет одобрена. Уже на следующий день запланированы заседания Стратегической группы и Комиссии Формулы 1, а затем состоится Всемирный совет FIA, который должен санкционировать сделку. Договорённости, заключённые между федерацией и Formula One Group сроком на 100 лет, предусматривают, что продажа коммерческих прав чемпионата обязательно требует одобрения FIA.

Но важнее другое: в каком направлении будет развиваться спорт после смены хозяев?

В Liberty Media составлен агрессивный бизнес-план, предусматривающий динамичное развитие Формулы 1 – как в спортивном, так и в коммерческом плане. Но для этого чемпионат должен стать более привлекательным для публики. Вынашиваются планы расширения календаря до 23 Гран При, хотя командам это грозит серьёзным усложнением логистики. Также Liberty придётся вести переговоры с промоутерами по поводу приемлемого уровня платы за право принимать гонки.

Ситуация с Малайзией и Сильверстоуном говорит о том, что, как только высохнут чернила на контракте о продаже Формулы 1, в двери Liberty сразу постучатся многие промоутеры с намерением выторговать более выгодные условия.

Но болельщиков больше всего интересует, что будет с чемпионатом в целом, как происходящее скажется на гонках, станут ли пилоты главными героями Формулы 1? Вскоре после прихода Liberty необходимо будет составить долгосрочный план развития, и заниматься этой работой должен человек, отлично разбирающийся в Формуле 1, понимающий её ценности, знающий её историю, но также умеющий видеть перспективу.

На протяжении нескольких месяцев Росс Браун консультировал Liberty Media, и он в состоянии взять на себя ответственность за некоторые аспекты развития чемпионата – если после смены владельцев будут выполнены определённые условия.

Чтобы прикинуть, каких взглядов он придерживается, стоит заглянуть в его книгу, очень своевременно изданную прошлой осенью. Вот лишь пара цитат:

«Я считаю, что Формула 1 должна стать доступной для максимально большого числа команд. Мне кажется, что это серьёзная задача, с которой пока чемпионат не справляется. Согласитесь, было бы здорово, если бы в Формуле 1 выступали 13 сильных команд, а лицензия на участие в чемпионате ценилась бы настолько высоко, что стояла бы целая очередь из желающих прийти в наш спорт, поскольку это приносит ощутимый доход и позволяет добиться успеха…»

«В ближайшие три года мы должны улучшить наш продукт. Надо всё проанализировать, составить план и реализовать его… Сейчас в Формуле 1 практически невозможно достичь согласия, чтобы нормально организовать весь процесс. Думаю, этого не хотят ни участники чемпионата, ни тем более Берни. Поэтому мой приоритет: необходимо реформировать законодательный процесс, изменить систему корректировки регламента и добиться поставок двигателей по справедливым и экономически оправданным ценам».

Не столь важно, это взгляды самого Брауна или ещё чьи-то, но смена владельцев должна привести к более чёткому видению будущего. Но чтобы такие планы стали реальностью, в Формуле 1 необходимо наладить нормальное взаимодействие FIA и всех команд чемпионата.

Будет ли в 2017 году сформировано такое видение? Или в Формуле 1 продолжится практика краткосрочного планирования? Ответы на эти вопросы могут появиться уже в ближайшие недели.

Источник — f1news

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