ОФИЦИАЛЬНО: Валттери Боттас заменит Росберга в Mercedes

После шести недель оценки ситуации и переговоров, утром 16 января в Mercedes AMG подписали контракт с Валттери Боттасом, а позже представили сотрудникам команды в качестве основного пилота в сезоне 2017 года.



Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport: «Порой в жизни бывает так, что неожиданные обстоятельства дают интересные возможности. Когда в декабре Нико неожиданно объявил об отставке, команда оказалась в непростой ситуации, но она сделала нас сильнее – мы использовали её, чтобы сделать следующий шаг.



Валттери – деловой парень: он твёрдо стоит на земле, действует прямо и всегда сконцентрирован на работе. Его финский характер нам отлично подходит. У Валттери внушительный послужной список в младших сериях и девять подиумов в Формуле 1. Пришло время сделать следующий шаг, увидеть, сможет ли он бросить вызов соперникам в борьбе за победы в гонках и чемпионский титул. Мы понимаем, что из-за этой ситуации несколько отстаём от графика подготовки Валттери к предстоящему сезону, но я знаю, что он полностью выложится.



От имени Mercedes я хочу поблагодарить Williams за сотрудничество в вопросе контракта с Боттасом, а также Монишу Кальтенборн и Sauber за несколько недель терпения. Сегодняшний день получился насыщенным новостями о контрактах, я рад, что в этом году Паскаль Верляйн будет выступать в Sauber. Он успешно провёл дебютный сезон в Manor, мы чувствуем, что выбрали для него верный путь в нашем спорте. Приятно видеть, что оба гонщика нашей молодёжной программы – Паскаль и Эстебан Окон, подписавший контракт с Force India – продолжат выступления в Формуле 1. Мы следим за их прогрессом. Уверен, нас ждёт интересный сезон».

Источник — f1news

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