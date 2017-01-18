Тото ВОЛЬФФ: «Верляйну рано становиться напарником Льюиса»

В понедельник команда подтвердила контракт с Валттери Боттасом, хотя многие ожидали, что такой шанс получит Паскаль Верляйн. В интервью Gazzetta dello Sport Тото Вольфф рассказал о переговорах с Williams и дальнейшей карьере участников молодежной программы.

- Теперь, когда всё решено, скажите: вы думали о Боттасе, когда Росберг объявил об уходе?

- Нет. Прежде всего, надо было оценить доступные варианты на рынке пилотов. Нам нужен был опытный и быстрый гонщик.

- Поэтому вы не выбрали Верляйна?

- Мы решили, что ему ещё рано становиться напарником Льюиса. Для Паскаля и для Эстебана Окона у нас своя программа, рассчитанная на два или три года.

- Вам удалось договориться о контракте участника молодежной программы Mercedes с Sauber – с командой, плотно сотрудничающей с Ferrari. Значит ли это, что в 2018-м Sauber перейдёт на моторы Mercedes?

- Нет, контракты с гонщиками никак не связаны с поставками моторов. Мы уважаем сотрудничество Sauber и Ferrari. Переговоры о контракте Паскаля продолжались по меньшей мере два месяца и начались до заявления Росберга.

- Вам пришлось заплатить отступные Williams…

- Мы не могли сделать им предложение, не предложив ничего взамен! Клэр Уильямс – умная бизнес-леди! Но мы говорили не только о финансовых вопросах. Williams тоже нужен был опытный гонщик, предстояло уговорить Фелипе Массу вернуться. Но в итоге все довольны.

- Вы отчасти спонсировали его возвращение?

- Да, это очевидно.

- Есть ощущение, что договорившись о выступлениях Окона в Force India, а Верляйна в Sauber, вы отдали предпочтение французу...

- Нет. Мы предложили командам обоих гонщиков, а они должны были выбрать на основе своих критериев, учитывая не только результаты, но и личные качества.

- Учитывая вашу способность находить места для гонщиков, если бы Антонио Джовинацци был пилотом Mercedes, ему был бы гарантирован дебют в Формуле 1 в этом году!

- Но Джовинацци не пилотировал машину Формулы 1, поэтому мы не можем сравнивать его с Верляйном и Оконом. Паскаль завоевал титул в DTM и провёл сезон в Формуле 1. Эстебан завоевал титул в GP3 и Формуле 3.

- Но Джовинацци – вице-чемпион GP2...

- Я уверен, в Ferrari найдут для него оптимальный вариант.

- Он не рискует выпасть из поля зрения, если не будет выступать в гонках в этом году?

- Нет. Отличный пример – Валттери Боттас. Он год проработал третьим пилотом в Williams, прежде чем получить контракт основного гонщика.

- Кстати о Боттасе, какие у него цели на этот сезон?

- Сейчас он должен познакомиться с командой и машиной. Мы ожидаем, что после этого он сможет выступать на уровне Нико Росберга, то есть они с Хэмилтоном будут мотивировать друг друга. Нам нужно, чтобы в команде снова была такая атмосфера, как во времена выступлений Нико и Льюиса.

- Но, наверное, уже без конфликтов...

- Надеюсь на это.

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.