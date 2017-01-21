Звёзды Формулы 1 готовятся к Гонке чемпионов

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В этом году в Гонке чемпионов (ROC) принимают участие пять представителей Формулы 1 разных поколений и Хуан-Пабло Монтойя, который уже давно выступает в американских сериях, но в своё время оставил весьма яркий след в чемпионате мира, одержав семь побед на машинах Williams и McLaren.



Они уже практически завершили подготовкау к предстоящей гонке, стартующей в Майами в 22.00 по киевскому времени, и рассказали о своём настрое пресс-службе ROC.



Себастьян Феттель: «Я много лет пытался выиграть Гонку чемпионов и был очень рад, что в прошлый раз в Лондоне мне это наконец удалось. Здорово вновь принимать участие в этом событии, здорово общаться с другими гонщиками за пределами обычных трасс, где царит атмосфера настоящего соперничества.



Конечно, когда мы выходим на старт ROC, и огни светофора вот-вот погаснут, каждый стремится к победе, но за пределами трассы всё очень непринуждённо. Формат гоночного уик-энда здесь тоже совсем другой, но это весело, ведь ты выступаешь на разных машинах и должен быстро перестраиваться. Времени на раздумья нет, поэтому ты делаешь то, что тебе кажется правильным. Иногда всё складывается удачно, иногда нет.



Но для гонщика важно придумать вескую причину, чтобы объяснить любую неудачу: в прошлый раз в Лондоне было слишком холодно, но если в этом году что-то не получится, значит, здесь слишком жарко…»



Паскаль Верляйн: «Это моя третья Гонка чемпионов, но я впервые выступаю в одной команде с Себастьяном. Раньше меня всегда включали в группу молодых гонщиков, и добиться успеха не удавалось, но в случае с Себастьяном у нас есть отличный шанс вновь добыть победу для команды Германии.



Здорово, что в этой гонке можно выступать, не испытывая прессинга, поэтому ты просто получаешь удовольствие и веселишься с другими пилотами, большинство из которых стали звёздами в своих сериях. Насколько я могу понять, победа в Гонке чемпионов зависит от того, как ты провёл ночь перед стартом».



Дженсон Баттон: «Здорово вновь выступить в Гонке чемпионов, тем более в Майами. Накануне я отпраздновал день рождения, мне теперь 37, так что пока я не в лучшем состоянии, но надеюсь, что к старту успею восстановить форму.



Этот год я намерен посвятить всевозможным занятиям, кроме Формулы 1. Пока я получаю удовольствие, и всё складывается отлично. Но я по-прежнему собираюсь выступать в гонках, начиная с этого уик-энда…»



Дэвид Култхард: «Состав участников Гонки чемпионов в этом году великолепен! Здорово, что она проходит в Америке, я в полном восторге, и вновь чувствую себя мальчишкой. В автоспорте много говорят о том, насколько важно мнение публики, но организаторы ROC действительно прислушиваются к болельщикам. Новый формат «Америка против остального мира» лишь сделает гонку ещё интереснее…»



Фелипе Масса: «Когда я впервые узнал, что приму участие в Гонке чемпионов, я ещё планировал завершить карьеру в Формуле 1, собирался ходить по ресторанам и наслаждаться свободой. Но теперь всё поменялось, я вновь каждый день тренируюсь, даже здесь, в Майами. Так что у меня по-настоящему боевой настрой, и я вновь готов атаковать».



Хуан-Пабло Монтойя: «Меня несколько раз приглашали на Гонку чемпионов но по разным причинам не складывалось. Но в этом году она проходит совсем близко от моего дома, ведь в Марлинз-парк я не раз ходил с детьми смотреть бейсбол. Но теперь я вижу, что здесь построили настоящую гоночную трассу.



У неё неплохая конфигурация, учитывая, что места тут не так уж много, и организаторы ROC проделали великолепную работу. К такой гонке важно подготовиться: через несколько кругов начинаешь привыкать к этим машинам, но остаётся риск допустить ошибку, так что концентрация необходима.



Всё это напоминает мне годы юности, когда в Колумбии мы гоняли на маленьких седанах с моторами лишь по 90 л.с. Но мне понравилось наблюдать за Паскалем Верляйном: забавно, как он старается на тренировках. Знаете, мне уже не 22, и я так уже не могу. Достаточно приложить на 50% меньше усилий, а результат будет точно таким же!»

Источник — f1news

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