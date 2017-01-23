Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Сегодня дела шли немного лучше»

Себастьян Феттель одержал удивительную победу в Кубке наций на Гонке чемпионов, в полной мере отыгравшись за субботнюю неудачу, когда ему пришлось выбыть из борьбы уже на отборочной стадии. Причём за команду Германии он выступал в одиночку, поскольку Паскалю Верляйну после вчерашней аварии медики не рекомендовали выходить на трассу.

Но в воскресенье на трассе в Майами ему просто не было равных, он выиграл все поединки со всеми соперниками, одержав в общей сложности семь побед подряд.

«Скажем так, сегодня дела шли немного лучше, чем вчера! – сказал после финальных заездов довольный Себастьян. – Немного жаль, что Паскаль Верляйн пропустил сегодняшние соревнования, но я сделал всё, что в моих силах. Всё шло гладко, я не допускал серьёзных ошибок, хотя в последнем раунде против Кайла Буша немного нервничал, потому что на старте моя машина едва не заглохла, но несмотря на это потом смог отыграться. Так что я действительно счастлив!

Было очень весело, по-моему, мы прекрасно провели время, здесь великолепная атмосфера, и я буду рад вернуться сюда через год. Полагаю, Майами – лучшее место из всех, где проходили Гонки чемпионов, и не только из-за того, что здесь такая славная погода».

В финале Кубка наций Себастьян одержал две победы, сначала разделавшись с Куртом Бушем, а затем с его младшим братом Кайлом, представлявшими команду США NASCAR. В итоге Курт справедливо констатировал: «Один Феттель одолел двух Бушей!»

Себастьян выиграл Кубок наций уже в седьмой раз, но в прошлом на Гонке чемпионов он представлял Германию вместе с Михаэлем Шумахером. Гонщик Ferrari признал, что учился у своего знаменитого друга и соотечественника: «Мы вместе начинали это путешествие, и в начале он много мне помогал, так что я многому у него научился. Мы все хотели бы, чтобы и сейчас он был здесь, вместе с нами. Наши мысли сегодня – о Михаэле, нам его не хватает.

Но, наверное, я оказался достаточно сообразительным, когда он давал мне уроки мастерства, и сегодня это помогло».

Источник — f1news

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