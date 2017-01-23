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Берни ЭККЛСТОУН: «Я ухожу. Это официально»

Британец покидает пост главы менеджмента Формулы 1

  • 23.01.2017 23:33
  • 73 просмотров
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f1news.ru
© f1news.ru

Слухи о том, что Берни Экклстоун будет вынужден покинуть пост главы менеджмента Формулы 1 после окончания сделки с Liberty Media ходили несколько дней – и вечером в понедельник стали официальными.

Экклстоун подтвердил уход с поста исполнительного директора Formula One Group, хотя ещё в сентябре его просили остаться ещё на три года. Берни заменит председатель совета директоров Формулы 1 Чейз Кэри, но его функции были слишком всеобъемлющими – их разделят несколько человек, в том числе и Росс Браун.

Берни Экклстоун: «Сегодня я отправлен в отставку. Я ухожу. Это официально. Я больше не глава компании. Мой пост займёт Чейз Кэри. Мой новый статус – одна из их американских уловок. Кажется, он называется «почётный президент». Не представляю, что значат эти слова.

Что я буду делать? Видимо, в моём офисе станет спокойнее. Возможно, в будущем я приеду на какой-нибудь Гран При. У меня много друзей в Формуле 1 и достаточно денег, чтобы я мог позволить себе посетить гонку.

Право голоса на всемирном совете FIA? Сомневаюсь, что оно останется. Нужно поговорить об этом с Жаном Тодтом».

Источник — f1news

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