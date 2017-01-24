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Чейз КЭРИ: «В Формуле 1 всегда будут рады Экклстоуну»

Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора Формулы 1

  • 24.01.2017 13:33
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Завершив сделку по приобретению Формулы 1, в Liberty Media объявили о новых назначениях, подтвердив, что Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора и останется почетным президентом. В интервью Sky Sports председатель совета директоров и исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри комментировал принятые решения...
 
- Чейз, какие эмоции вы испытываете после завершения сделки?
- Я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы хотим многое сделать и с нетерпением ждем начала этой работы.
 
- Прежде вы хотели использовать опыт Экклстоуна. Возможно, для него остается какая-то работа внутри новой организации. Вы надеетесь, что он продолжит участвовать в работе?
- Конечно. Честно признаюсь, что отношусь к нему с искренним уважением. За несколько десятков лет он построил очень серьёзный бизнес, который только что был продан за 8 миллиардов долларов. Это лучшее доказательство того, что Берни создал нечто действительно ценное.
 
У него уникальные знания об этом бизнесе, он понимает его лучше всех, так что его советы будут бесценными. Он очень помогал мне, и я надеюсь, что он продолжит консультировать нас в будущем.
 
- Когда вы говорили с ним о будущем Формулы 1, вы почувствовали, что ему потребуется привыкнуть к своей новой роли?
- Конечно. Берни руководил этим бизнесом большую часть своей жизни. Когда человек управляет бизнесом столько лет, сколько это делал Берни, ему нелегко смириться с этими переменами, и они создадут для него определённые сложности. Я это понимаю.
 
Но я надеюсь, что мы найдем такой способ работы, что она продолжит приносить ему удовлетворение. Я хочу, чтобы Берни по-прежнему было комфортно. Он навсегда останется частью семьи Формулы 1, ему всегда будут здесь рады, и я хочу, чтобы он чувствовал себя частью этого проекта. Впрочем, это серьезные перемены для него, и я это понимаю.
 
- Теперь вы берете на себя ответственность и должны принимать решения. Вы будете ежедневно заниматься этим проектом?
- Мы пришли к выводу, что в последние четыре или пять лет спорт не раскрывал свой потенциал. Мы решили, что должны создать новую организацию, способную помочь спорту развиваться в современном мире. Кроме того, она должна работать с нашими партнерами, чтобы сделать спорт таким, каким он может и должен стать для болельщиков.
 
- Шон Братчес займётся вопросами бизнеса, но многим понравилось назначение Росса Брауна на пост спортивного директора...
- Шон и Росс сыграют очень важную роль. Росс несколько десятков лет работал в Формуле 1, добившись невероятных успехов. Что касается его задач, мы хотим сделать так, чтобы на трассах спорт показывал себя с лучшей стороны, стал максимально интересным для болельщиков, наполнял их энергией. Мне кажется, мы кое-что можем сделать в этой обдасти.
 
Сейчас это отличный спорт: здесь легендарные гонщики, мощные и высокотехнологичные машины – это производит неизгладимое впечатление на людей. У этого бренда есть болельщики по всему миру. Это отличный спорт с превосходными инструментами, но мы должны продолжать его совершенствовать.
 
Пожалуй, Росс лучше всех понимает, как работает спорт, он знает все его особенности и сложности. Его главная задача – решать, как сделать спорт на трассе таким, каким он может и должен быть. 
 

Источник — f1news

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