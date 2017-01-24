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В 2017-м гонщиков станут реже штрафовать

ФИА вводит новые правила

  • 24.01.2017 20:43
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f1news.ru
© f1news.ru

Формулу 1 в последние годы часто критикуют за сложную систему штрафов, которая порой противоречит курсу на повышение зрелищности. В опубликованной сегодня уточнённой версии регламента некоторые санкции отменены.

В частности, гонщиков не будут наказывать, когда произошел инцидент, а вина участников неочевидна. Новая версия статьи 38.2 спортивного регламента гласит: «Стюарды по своему усмотрению должны решить, нужно ли штрафовать гонщиков, участвовавших в столкновении. Если стюарды не видят однозначной вины одного из гонщиков, никакой штраф наложен не будет».

Штрафы остались прежними – прибавка пяти или десяти секунд, проезд по пит-лейн и 10-секундный Stop&Go, но теперь каждый из этих штрафов может быть перенесён на следующую гонку, если гонщик из-за схода не смог его отбыть.

Подтверждено новое правило старта с места после ухода автомобиля безопасности, изменилась процедура подготовки к старту. Теперь выезд с пит-лейн будет открываться за 30 минут до старта, закрываться за 20, а за 14 минут до старта все гонщики должны принять участие в церемонии исполнения государственного гимна.

Поправки к регламенту утверждены Всемирным советом FIA по автоспорту, заседавшим на прошлой неделе.

Источник — f1news

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