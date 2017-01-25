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Тото ВОЛЬФФ: «Команды не приняли предложение о покупке акций»

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф - о ситуации вокруг роли акционеров в чемпионате

  • 25.01.2017 12:33
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Тото ВОЛЬФФ: «Команды не приняли предложение о покупке акций»
В Liberty Media предложили командам стать акционерами чемпионата, но предложение не вызвало большого интереса, поскольку акционеры не получали право голоса. Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф прокомментировал ситуацию в интервью агентству DPA.
 
Тото Вольфф: «Мы получили предложение приобрести акции, но никто из команд его не принял. Кроме того, еще не полностью согласованы условия, учитывающие интересы продававшей свои акции CVC и долгосрочные интересы команд, а это играет ключевую роль в спорте и в его перспективах.
 
Теперь мы должны работать с Liberty Media. Они понимают, что наряду с гонщиками, команды – неотъемлемая часть шоу. В то же время мы должны понимать, что существует развлекательный фактор, и в этом плане мы конкурируем со всеми, у кого выложено видео в Youtube».
 

Источник — f1news

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