Тото ВОЛЬФФ: «Команды не приняли предложение о покупке акций»

В Liberty Media предложили командам стать акционерами чемпионата, но предложение не вызвало большого интереса, поскольку акционеры не получали право голоса. Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф прокомментировал ситуацию в интервью агентству DPA.

Тото Вольфф: «Мы получили предложение приобрести акции, но никто из команд его не принял. Кроме того, еще не полностью согласованы условия, учитывающие интересы продававшей свои акции CVC и долгосрочные интересы команд, а это играет ключевую роль в спорте и в его перспективах.

Теперь мы должны работать с Liberty Media. Они понимают, что наряду с гонщиками, команды – неотъемлемая часть шоу. В то же время мы должны понимать, что существует развлекательный фактор, и в этом плане мы конкурируем со всеми, у кого выложено видео в Youtube».

Источник — f1news

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