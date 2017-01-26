Росс Браун создаст рабочую группу по обгонам

Новый спортивный директор Формулы 1 Росс Браун планирует создать рабочую группу в рамках FOM, которая займётся изучением ситуации с обгонами и поиском более естественных решений, чем DRS.

В прошлый раз подобная группа, созданная из представителей команд в середине 2000-х, как раз и предложила использовать DRS, но Росс недоволен этим решением.

Росс Браун: «Я хочу создать рабочую группу в рамках FOM, которая изучит эти проблемы. В прошлом в FOM никогда этим не занимались, используя выводы, сделанные другими людьми. В FIA немного работали с этим, но я хочу собрать небольшую группу компетентных людей в рамках FOM, чтобы у нас было собственное мнение.

Честно говоря, я не большой поклонник DRS. Это искусственное решение проблемы, к которой тогда не удалось найти более умный подход. Такой обгон, когда вы нажали кнопку и оказались впереди, не подразумевает подлинной борьбы. Когда эффектные обгоны происходят вне зон DRS, они вызывают гораздо более яркие эмоции.

В этом году нас ждёт очень интересный сезон. Новый регламент вновь повышает роль аэродинамики, и мы сможем понять, улучшит ли это ситуацию с обгонами, или ухудшит. Расстановка сил может несколько измениться, но если мы увидим, что гонщикам стало ещё сложнее бороться друг с другом, значит в долгосрочной перспективе нужны коррективы. Но по ходу сезона никаких корректив не будет. Нам не нужны стихийные решения, способные поставить команды в невыгодные условия».

Источник — f1news

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