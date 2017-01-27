Сотрудники Manor отправлены по домам

В FRP Advisory с 6 января осуществляли внешнее управление в Manor и вели переговоры с несколькими сторонами о покупке команды, но сегодня они были закончены, а сотрудники отправлены по домам. Решения, позволявшего команде продолжить работу, найти не удалось.

Во вторник компания Just Racing Services Ltd, осуществлявшая операционную деятельность команды, будет закрыта, а имущество команды может найти нового владельца, так что теоретически у Manor ещё есть шанс принять участие в предстоящем сезоне, хотя вероятность этого крайне невелика.

Джефф Роули, внешний управляющий: «Очень жаль, что команда вынуждена прекратить деятельность. Manor – известное имя в британском автоспорте, за последние два года с новыми собственниками удалось изменить ситуацию к лучшему, но операционная деятельность команды Формулы 1 требует постоянных серьёзных инвестиций. Мы хотели бы поблагодарить всех сотрудников за поддержку и профессионализм в ходе этого сложного процесса».

Дебютировав в 2010 году под именем Virgin Racing, команда несколько раз меняла владельцев и название, а какое-то время выступала под российским флагом, как Marussia Racing. В октябре 2014-го в команде было введено внешнее управление, но в последний момент её выкупил бизнесмен Стивен Фитцпатрик.

Судьбу команды решили два очка гонщика Sauber Фелипе Насра, заработанные в Бразилии. В итоге Manor оказалась на последнем месте в Кубке конструкторов и лишилась призовых, составлявших ключевую часть бюджета команды.

Источник — f1news

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