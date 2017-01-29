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Вольфф готов продлить контракт с Mercedes

Руководитель Mercedes Motorsport подтвердил готовность продлить свой контракт с Mercedes

  • 29.01.2017 12:58
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Вольфф готов продлить контракт с Mercedes
В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольфф подтвердил готовность продлить свой контракт с Mercedes, который заканчивается в этом году.
 
Тото Вольфф: «Мы безупречно ладим с Советом директоров, я рад каждый день учиться чему-то новому у наших сотрудников. Мне нравится эта работа. Можно исходить из того, что ещё какое-то время я проведу на этом посту».
 
Тото Вольфф возглавляет спортивное отделение Mercedes с 2013 года, сменив на этом посту Норберта Хауга.
 

Источник — f1news

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