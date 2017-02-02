Лоу приступит к работе в Williams в марте

По неофициальной информации, он активно ведет переговоры с Williams, однако стороны пока не делали никаких заявлений, поскольку именитый инженер и британская команда не могли прийти к согласию относительно должности, которую займет Лоу.

Источник, близкий к Williams, сообщил BBC Sport, что переговоры с Лоу находятся на заключительной стадии. Другой источник сообщил, что подписание контракта – не более чем формальность, и 54-летний специалист приступит к работе в Williams уже 1-го марта. Лоу возглавит совет директоров компании, а также займет главную должность в техническом департаменте команды, получив больше полномочий, чем было у прежнего технического директора Пэта Симондса.

В прошлом декабре высказывались предположения, что Лоу станет совладельцем Williams. Судя по всему, британец действительно приобрел часть акций команды, которые котируются на Франкфуртской бирже.