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Лоу приступит к работе в Williams в марте

В начале года Падди Лоу оставил пост технического директора команды Mercedes

  • 02.02.2017 21:30
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Лоу приступит к работе в Williams в марте
По неофициальной информации, он активно ведет переговоры с Williams, однако стороны пока не делали никаких заявлений, поскольку именитый инженер и британская команда не могли прийти к согласию относительно должности, которую займет Лоу.
 
Источник, близкий к Williams, сообщил BBC Sport, что переговоры с Лоу находятся на заключительной стадии. Другой источник сообщил, что подписание контракта – не более чем формальность, и 54-летний специалист приступит к работе в Williams уже 1-го марта. Лоу возглавит совет директоров компании, а также займет главную должность в техническом департаменте команды, получив больше полномочий, чем было у прежнего технического директора Пэта Симондса.
 
В прошлом декабре высказывались предположения, что Лоу станет совладельцем Williams. Судя по всему, британец действительно приобрел часть акций команды, которые котируются на Франкфуртской бирже.
 

Источник — f1news

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