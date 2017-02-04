Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ник ХАЙДФЕЛЬД: «Жаль, что у меня нет побед в Формуле 1»

Немецкий автогонщик продолжает карьеру в Формуле E

  • 04.02.2017 20:00
  • 142 просмотров
  • 0 комментария
Метки
f1news.ru
© f1news.ru

Ник Хайдфельд двенадцать сезонов провел в Формуле 1, тринадцать раз поднимался на подиум, но не одержал ни одной победы. Немецкий гонщик признался, что до сих чувствует разочарование из-за того, что ему так и не удалось подняться на вершину подиума.

Ник Хайдфельд: «Когда я ушел из Формулы 1, то думал о том, чтобы заняться чем-то интересным, возможно попробовать свои силы в новом для себя деле, но затем понял, что не хочу уходить из гонок и остался в мире автоспорта.

Оглядываясь назад, я не могу сказать, что о чем-то жалею. Конечно, я разочарован из-за того, что не победил в Формуле 1. Когда я начинал выступать в чемпионате, то думал, что буду выигрывать гонки и титулы. По крайней мере, перед началом каждого сезона я считал, что мне это по силам. Конечно, сейчас можно сказать, что все могло сложиться иначе, если бы я принимал другие решение, но о прошлом рассуждать легко».

Сейчас Ник выступает в Формуле E и считает эту серию неплохой альтернативой Формуле 1: «Когда мы только начинали, я думал, что Формула E – хороший вариант для гонщиков с таким опытом, как у меня. Однако, учитывая приход в чемпионат молодых пилотов, таких, как мой напарник Феликс Розенквист, полагаю, Формула E становится если не равноценной заменой, то неплохой альтернативой для тех пилотов, у кого нет финансовых возможностей для выступлений в Формуле 1.

Для достижения успеха в Формуле E гонщик должен обладать не только скоростью, но и быстрым мышлением, умением максимально эффективно расходовать заряд батареи. Разумеется, это не совсем не навыки, которые применимы к Формуле 1, но нашу серию можно рассматривать, как важную ступень в построении карьеры».

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.