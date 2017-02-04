Ник ХАЙДФЕЛЬД: «Жаль, что у меня нет побед в Формуле 1»

Ник Хайдфельд двенадцать сезонов провел в Формуле 1, тринадцать раз поднимался на подиум, но не одержал ни одной победы. Немецкий гонщик признался, что до сих чувствует разочарование из-за того, что ему так и не удалось подняться на вершину подиума.



Ник Хайдфельд: «Когда я ушел из Формулы 1, то думал о том, чтобы заняться чем-то интересным, возможно попробовать свои силы в новом для себя деле, но затем понял, что не хочу уходить из гонок и остался в мире автоспорта.



Оглядываясь назад, я не могу сказать, что о чем-то жалею. Конечно, я разочарован из-за того, что не победил в Формуле 1. Когда я начинал выступать в чемпионате, то думал, что буду выигрывать гонки и титулы. По крайней мере, перед началом каждого сезона я считал, что мне это по силам. Конечно, сейчас можно сказать, что все могло сложиться иначе, если бы я принимал другие решение, но о прошлом рассуждать легко».



Сейчас Ник выступает в Формуле E и считает эту серию неплохой альтернативой Формуле 1: «Когда мы только начинали, я думал, что Формула E – хороший вариант для гонщиков с таким опытом, как у меня. Однако, учитывая приход в чемпионат молодых пилотов, таких, как мой напарник Феликс Розенквист, полагаю, Формула E становится если не равноценной заменой, то неплохой альтернативой для тех пилотов, у кого нет финансовых возможностей для выступлений в Формуле 1.



Для достижения успеха в Формуле E гонщик должен обладать не только скоростью, но и быстрым мышлением, умением максимально эффективно расходовать заряд батареи. Разумеется, это не совсем не навыки, которые применимы к Формуле 1, но нашу серию можно рассматривать, как важную ступень в построении карьеры».