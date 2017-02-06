Toro Rosso представит новую машину 26 февраля

Итальянская команда представит её на трассе в Барселоне за день до начала тестов, в воскресенье 26 февраля. Всё начнётся в 16.30 на пит-лейн перед боксами Toro Rosso. На презентации будут присутствовать оба гонщика – Карлос Сайнс и Даниил Квят, руководитель Toro Rosso Франц Тост, технический директор Джеймс Ки и его заместитель Бен Уотерхаус.

В понедельник 27 февраля первым за руль новой машины сядет испанский гонщик, а Даниил сменит напарника во вторник.