Toro Rosso представит новую машину 26 февраля

Итальянская команда представит её на трассе в Барселоне за день до начала тестов, в воскресенье 26 февраля. Всё начнётся в 16.30 на пит-лейн перед боксами Toro Rosso. На презентации будут присутствовать оба гонщика – Карлос Сайнс и Даниил Квят, руководитель Toro Rosso Франц Тост, технический директор Джеймс Ки и его заместитель Бен Уотерхаус.
В понедельник 27 февраля первым за руль новой машины сядет испанский гонщик, а Даниил сменит напарника во вторник.
Источник — f1news
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