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Toro Rosso представит новую машину 26 февраля

В Toro Rosso объявили место и время презентации новой машины, которая получила индекс STR12

  • 06.02.2017 16:07
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Toro Rosso представит новую машину 26 февраля
Итальянская команда представит её на трассе в Барселоне за день до начала тестов, в воскресенье 26 февраля. Всё начнётся в 16.30 на пит-лейн перед боксами Toro Rosso. На презентации будут присутствовать оба гонщика – Карлос Сайнс и Даниил Квят, руководитель Toro Rosso Франц Тост, технический директор Джеймс Ки и его заместитель Бен Уотерхаус.
 
В понедельник 27 февраля первым за руль новой машины сядет испанский гонщик, а Даниил сменит напарника во вторник.
 

Источник — f1news

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