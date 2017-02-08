В McLaren ищут пути сокращения расходов

Руководитель McLaren Зак Браун недавно говорил о необходимости ограничения бюджетов команд, поскольку увеличить размер призовых выплат не позволяют действующие коммерческие контракты, заключённые до 2020 года. По его мнению, одним из возможных решений может стать большая унификация узлов и деталей – и ограничение бюджетов.

Зак Браун: «Некоторые считают, что мы должны активнее использовать стандартные детали. Команды уже доказали, что они очень умны, и я не думаю, что можно снизить расходы, только контролируя то, что установлено на машинах. Необходимо найти другие области.

Не думаю, что болельщик визуально отличит подвеску нашей машины от подвески машины Williams. Для сокращения расходов можно использовать стандартные детали в тех областях, которые не влияют на зрелищность, где болельщики не заметят отличий.

Вспомните историю с аэродинамическими трубами. Регламент ограничил их использование, теперь бюджеты лабораторий вычислительной гидродинамики CFD стали огромными. Не думаю, что мы сможем контролировать расходы только за счет использования стандартизированных деталей. Нужны бюджетные ограничения, ведь в большинстве спортивных соревнований такие ограничения есть».