Европарламент поддержал расследование против Ф1

В Европарламенте должна была решаться судьба расследования, в центре которого – возможные экономические нарушения в Формуле 1, и мы об этом уже писали.

Политикам предстояло решить, включать или нет поправки, внесённые Аннелиз Доддс, членом британского парламента, в годовой отчёт антимонопольной комиссии, в которых она призывала провести немедленное расследование нарушений европейского законодательства, допущенных в Формуле 1. В частности, в качестве аргумента Доддс приводила недавнее банкротство команды Manor.

«Интересы небольших команд несправедливо ущемляются при распределении призовых денег, при котором самые крупные команды всегда получают больше», – подчеркивала она.

Ещё в 2015 году Force India и Sauber направили в европейскую комиссию по антимонопольному законодательству официальную жалобу, в которой обращали внимание на практику несправедливого распределения призовых, а также на тот факт, что небольшие команды не имеют права голоса при выработке правил чемпионата.

За включение поправок проголосовали 467 парламентариев, против – 156 при 86 воздержавшихся. Впрочем, результаты голосования ещё не означают, что Еврокомиссия обязана начать своё расследование, но поддержка парламента делает такой исход всё более вероятным.

Аннелиз Доддс осталась довольна итогами голосования в Страсбурге: «Я рада, что Европарламент сегодня поддержал мой призыв к полному и немедленному расследованию нарушений антимонопольного законодательства, которые практикуются в Формуле 1… Но проблемы далеко не исчерпываются распределением призовых денег, серьёзные вопросы также вызывают договорённости между налоговыми органами Великобритании и Ф1, фактически позволявшие платить лишь 2-процентный налог…

Я направила в Еврокомиссию несколько писем, призывая провести такое расследование, и я благодарна Европарламенту, который поддержал мой призыв».

Если нарушения европейского экономического законодательства будут официально подтверждены, Formula One Group может грозить штраф в размере 10% годового оборота, в 2016-м превысившего 1 миллиард фунтов стерлингов». Также могут быть выдвинуты требования изменить структуру управления чемпионатом.