Джеймс Эллисон – технический директор Mercedes

В июле прошлого года в Ferrari подтвердили уход Джеймса Эллисона с поста технического директора по семейным обстоятельствам – и с 1 марта он займёт аналогичный пост в Mercedes, возглавив реструктурированный технический отдел команды, которую недавно покинул Падди Лоу.

Джеймс будет подчиняться непосредственно Тото Вольффу, который возьмёт на себя полное руководство командой.

Джеймс Эллисон: «Я с волнением жду возможности вернуться к работе после некоторого перерыва. Это большая честь – получить столь высокое доверие со стороны команды, которая была столь успешна в последние три сезона. Я надеюсь внести свой вклад, чтобы помочь Mercedes стать ещё сильнее в ближайшие годы».

Тото Вольфф: «Я рад приветствовать Джеймса в Mercedes и надеюсь на плодотворную работу. Наш технический отдел состоит из очень квалифицированных сотрудников, выигравших чемпионат мира три года подряд. Найти нового специалиста, способного усилить столь опытный коллектив, привнести в него своё видение, было очень непросто. Джеймс – тонкий инженер и отличный парень, способный взять на себя роль технического лидера».