В Williams первыми показали новую машину

Все они пройдут на следующей неделе, когда новинки покажут болельщикам и прессе. В Williams дату презентации назвали только сегодня – 25 февраля, а новую машину уже показали – пока в виде компьютерной модели.

Цветовая гамма осталась прежней, выглядит FW40, названная в честь 40-летней годовщины выступлений Williams в Формуле 1, очень неплохо, хотя та машина, которую мы увидим на тестах, может выглядеть иначе – некоторые элементы виртуальной FW40 очень похожи на элементы прошлогодней FW38.