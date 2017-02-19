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В Williams первыми показали новую машину

Команды завершают подготовку к презентациям новых машин

  • 19.02.2017 11:48
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В Williams первыми показали новую машину
Все они пройдут на следующей неделе, когда новинки покажут болельщикам и прессе. В Williams дату презентации назвали только сегодня – 25 февраля, а новую машину уже показали – пока в виде компьютерной модели.
 
Цветовая гамма осталась прежней, выглядит FW40, названная в честь 40-летней годовщины выступлений Williams в Формуле 1, очень неплохо, хотя та машина, которую мы увидим на тестах, может выглядеть иначе – некоторые элементы виртуальной FW40 очень похожи на элементы прошлогодней FW38.
 

Источник — f1news

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